J’ai été très surprise d’apprendre que notre permis de conduire serait moins cher pour les deux prochaines années alors que nos routes et nos ponts ont un sérieux problème d’entretien… et sont utilisés par les automobilistes. C’est quoi le raisonnement ? Oui, ce sont des montants en lien avec les assurances, mais on aurait sûrement pu faire valoir les arguments pour un transfert. Mais c’est plus électoraliste d’annoncer un beau crédit…