Le gouvernement a infantilisé les personnes de 70 ans et plus. On a dit dès le début : « Les personnes de 70 et plus devront demeurer à la maison. » Dans les autres tranches d’âge, on a dit : « Ceux qui souffrent de maladies chroniques doivent demeurer à la maison. » Cela sous-entend que les personnes âgées de plus de 70 ans ne sont pas assez matures pour juger par elles-mêmes si leur santé est adéquate ou non.