Je ne le porte pas toujours à l’épicerie, car j’y vais à des heures non achalandées et il y a des flèches et un respect de la distanciation. Les caissiers sont protégés. Pour ce qui est des autres employés, je respecte la distance de 2 mètres. Si, par contre, je dois me retrouver à la pharmacie, pour le personnel en place qui travaille et qui soigne les gens, je le porte.

Si on m’oblige à le porter, je vais respecter cette obligation sans protester et sans problème. Je crois qu’on devrait le porter dans les lieux où la distanciation physique n’est pas possible dans un premier temps : autobus, métro, marchés publics… à moins que les marchés publics ne contrôlent le nombre de personnes à l’intérieur. On devrait le porter dans les pharmacies comme dans les hôpitaux.

Il peut s’avérer possible de le porter dans tous les endroits publics, mais je m’imagine très mal un enseignant s’adresser à des enfants toute une journée avec un masque et je ne peux m’imaginer non plus des enfants porter un masque. Il faut être réaliste. Avez-vous déjà supporté le masque plus d’une heure, et ajoutez à ça des interactions verbales avec les autres.

J’ai également du mal à m’imaginer dans un parc plus d’une heure cet été avec un masque lorsqu’il fera 30 degrés.