Oui, bien sûr, je vais essayer de garder les changements que je viens d’apporter dans ma vie. Moi et mon conjoint, nous travaillons dans le milieu de la construction. Lui est entrepreneur et moi, gérante de projets dans une grande entreprise. La vie va vite dans ce milieu et la concurrence est forte.

La marche et les sorties à l’extérieur sont plus présentes maintenant. Je suis assez active lorsque le beau temps arrive, mais l’hiver, je ne marche pas vraiment. Je vais tenter de garder cette habitude qui fait du bien autant au corps qu’à la tête ! De plus, faire des randonnées dans le bois, au chalet, sera à prescrire plus souvent. Également, prendre plus de temps avec les enfants nous fera tous du bien. On voyage beaucoup avec eux, mais profiter des petits bonheurs de la vie au quotidien sera aussi à mettre à l’ordre du jour.