Après un séjour au Mexique, et après avoir attrapé la dengue et testé un hôpital aux méthodes de travail archaïques, je suis profondément heureuse de vivre en confinement dans un pays moderne et progressiste. Nous sommes chanceux au Québec et notre gouvernement fait un excellent travail. Je me sens en sécurité et cet isolement me permet de réaliser à quel point notre société québécoise est moderne ! Je suis aussi privilégiée : lecture, écriture, films, bonne bouffe ; je refuse de me plaindre et je laisse au temps de bien faire les choses… Bonne journée, une à la fois !