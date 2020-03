Nous voilà à la fin d’une première semaine d’isolement. Une semaine qui semble avoir duré un mois. Une semaine de journées confondues, d’anxiété et d’incertitude, de panique et de moments tristes, mais malgré tout, une semaine d’appartenance, d’entraide et de sentiment communautaire. Une semaine qui a rassemblé des familles, des amis et une province, même si nous la vivons, pour la plupart, en isolement.

Notre point de rassemblement de la journée… le point de presse de M. Legault, à 13 h. Un moment crucial où nous nous réunissons tous pour voir les résultats mis à jour. C’est le moment où les Québécois, peu importe ce qui les sépare, se rassemblent pour faire front commun dans cette guerre contre cet ennemi invisible.

Ce front se ressent aussi avec des resserrements familiaux, des amis qui s’appellent plus souvent qu’à l’habitude pour prendre des nouvelles et passer du temps, et des inconnus qui viennent en aide les uns aux autres.

Ce front se partage entre parents qui tentent de trouver des stratégies de télétravail avec des enfants qui manquent de patience et un retour à l’école repoussé de semaine en semaine. Il se sent sûrement encore plus à la première ligne de défense, celle menée par nos anges gardiens du système de la santé.

Une distanciation sociale, mais non d’esprit ; les Québécois n’ont jamais été si seuls en étant aussi à la fois si unanimes. Notre chance dans cette malchance est sans doute l’affront de cette guerre mené par le général Legault qui inspire calme et confiance à toutes ses troupes.

C’est une guerre que nous vivons, tous différemment, mais ensemble, qui fait appel à notre humanité et à la conscientisation. La seule façon de la gagner est d’y participer tous comme soldats… en restant à la maison.