L’humain a une capacité d’adaptation surprenante, dit-on. Quelles sont les initiatives heureuses ou originales dont vous avez été témoins en cette période de confinement ? C’est la question que nous vous posions hier. Voici un aperçu des réponses reçues.

La Terre va refleurir

C’est le printemps et c’est le bon moment de faire l’inventaire de nos choses, souvent en trop. Hélas, oui ! Vêtements, jouets, etc., que nous pourrons aller porter aux œuvres de bienfaisance. Qu’on le veuille ou non, la Terre va refleurir et nous serons tous fin prêts à profiter du beau soleil malgré tout…

J’ai 90 ans et je demeure en résidence. Je lis, je tricote, je fais des mots croisés, de la couture, du scrabble virtuel, et je regarde Netflix. Je parle au téléphone et sur Messenger avec mes enfants et mes petits-enfants et je cuisine un peu.

Aussi, je réfléchis, je pense et me questionne : quand tout sera terminé, comment sera le monde ? Certainement plus le même, mais probablement encore meilleur avec cette entraide. La vie est fragile, la Terre aussi, à nous d’en prendre plus soin. Félicitations, M. Legault et votre équipe, de nous informer et nous rassurer quotidiennement. Un merci particulier à tout le milieu médical qui prend soin de nous.

— Thérèse Trottier

Roméo et Juliette au pied du balcon

J’ai 78 ans, je vis seule et ça me trouble de ne pouvoir sortir parler avec les gens. Hier soir, mon petit-fils de 25 ans m’appelle : « Mamie, sors sur le balcon. » Il était sur le trottoir devant chez moi (je vis au deuxième étage), juste sous mon balcon avec sa copine.

Nous avons causé quelques minutes, ri ensemble ; il s’est assuré que je ne manquais de rien d’essentiel et redit qu’il serait là pour aller chercher du pain. J’ai une longue corde et un panier : ça servira à transmettre les achats sans s’approcher et prendre des risques. Nous n’avons pas tous un balcon, mais il y a des fenêtres aussi. Si vous saviez comme cette visite genre « Roméo et Juliette au pied du balcon » m’a fait du bien ! Merci, Alex et Matilde !

— Denise Thériault, Rimouski

Rituel à l’italienne

C’est très émouvant de voir, à leurs fenêtres et balcons, les Italiens et les Espagnols en plein rituel de solidarité. Une saine résistance en temps de pandémie mondiale. Ils chantent leur gratitude, leur résilience.

Alors, en guise de réconfort, afin de mieux absorber les nouvelles pessimistes, je soumets depuis deux jours mes créations spontanées, inspirées de chansons bien connues à des proches qui, en bons guitaristes, pourraient peaufiner le tout afin que les paroles s’agencent bien à la mélodie. Je pars le bal. L’inspiration ne manque pas.

À distance, mais ensemble, j’espère qu’on arrivera à donner lieu à un rituel à l’italienne où l’on pourra, le beau temps revenu, sortir sur le perron, pas pour veiller, mais pour exprimer notre complicité devant l’épreuve, chaque début de soirée, à une heure précise, comme à l’heure de l’Angelus de ma jeunesse. Nous aussi, les Québécois, tissés serré, avons la corde sensible. Ensemble, on y arrivera !

— Carol Patch-Neveu, Montréal

Nous y arriverons

J’ai 70 ans. Même si ma santé est excellente, il n’y a pas de risque à prendre. Je respecte les consignes. Je parle avec mes amis au téléphone, je me sers des médias sociaux pour partager des vidéos comiques afin de changer le mal de place. Je fais de la peinture décorative. J’ai même fait, avec l’aide d’amis, une réunion privée par Skype. Je me sers de la technologie pour me divertir. J’ai passé au travers de la grippe asiatique, du verglas. Soyons solidaires et pensons aux autres, pour une fois. Dans la vie, le respect de soi et des autres donne de très bons résultats. Ensemble, nous y arriverons.

— Lise Lamarche

Journées thématiques avec les enfants

Je fais des journées thématiques avec les enfants. On a tout un programme : hier, c’était la journée Lego avec un prix pour la construction la plus originale. Resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire leur étonnement et les fous rires qui ont suivi lorsque je leur ai donné leurs prix : une horrible chandelle verte et un disque de John Littleton ! Aujourd’hui ? On verra !

On décide du thème autour du petit-déjeuner, qui se prend un peu plus tard qu’à l’habitude ! On a une longue liste de thèmes à épuiser : Beach Party, Noël, Halloween, défis peinture, défis Scrabble, défis sportifs… Sinon, quel délice que les concerts du MET offerts gratuitement en ligne, sans parler des visites virtuelles de musées. Il n’y a pas que Netflix et les jeux vidéo ! Ce n’est pas si pire, le confinement volontaire…

— Catherine Wilhelmy

Leur mets préféré

Nous avons fait livrer chez notre fils et sa conjointe un mets qu’ils apprécient beaucoup. Ainsi, nous soutenons le resto du coin et donnons un répit financier et de la joie à ce beau couple d’étudiants habituellement actifs, qui se retrouvent confinés dans leur logis.

— Mona Poirier

Bon pour l’âme et le bedon !

J’avais pris l’habitude d’aller aux cours de Zumba. Manquant de motivation, je ne m’entraînais plus depuis quelques années dans le sous-sol. Ce matin, j’ai dépoussiéré mon tapis roulant, sorti mes poids, mis la musique, ouvert la télé et voilà ! Retour de la motivation ! C’est bon pour l’âme et le bedon !

— Gail Rollo

L’heure du conte

Il y a toujours des petits gestes qui font tellement de bien dans ces périodes, comme l’initiative de Kim Turcot Di Fruscia, qui a décidé de faire l’heure du conte aux enfants tous les jours. Cela fait même du bien à nous, les grands-parents. Merci de prendre le temps d’adoucir nos journées.

— Danyelle Barrette

Pour le moment, ça va !

J’avais fait mon épicerie et mes achats de pharmacie le 13 mars dernier et la Santé publique a demandé aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison. Je demeure en résidence. Mon logement est petit, mais je m’en accommode. Je fais la quarantaine pour moi-même et pour mes enfants et mes petits-enfants. Je regarde la télé, je lis, je cuisine, on se téléphone et on s’écrit des courriels. Je vais m’ouvrir un compte en ligne pour l’épicerie. Quand il fera beau, j’irai sur ma galerie ou prendre une marche dans un endroit où il n’y a pas beaucoup de gens. Combien de temps cela durera ? Combien de temps le moral tiendra ? Pour le moment, ça va.

— Pierre C. Tremblay, Montréal