Je considère M. Legault comme un vrai capitaine, qui a la situation en mains avec la COVID-19. Il s’est entouré de personnes crédibles (directeur de la Santé publique, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre des Aînés). Cette équipe stable rassure les Québécois vulnérables ou non par le ton, la simplicité et leur connaissance du terrain. Chaque jour on rectifie le tir au besoin et les actions sont en relation avec l’évolution de ce fléau. On remercie et encourage le personnel des services sociaux, c’est drôlement motivant. Quand je regarde notre chef, je suis fier et rassuré. Il se comporte comme un chef d’État. Quel contraste avec M. Trudeau qui démontre encore et toujours son absence de leadership et de vision de même que celle de son équipe. Tout ce qu’il dit, c’est que des actions seront prises, mais dans quelques jours. C’est désolant et pénible à voir. Même la mairesse de Montréal a pris le leadership pour mettre de l’ordre dans notre aéroport, pourtant de compétence fédérale. Il faut le faire…