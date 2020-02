L’éditorial de Laura-Julie Perreault sur la Fédération des femmes du Québec publié le 30 janvier a suscité de nombreux commentaires, dont la plupart invitent la présidente, Gabrielle Bouchard, à démissionner. Un aperçu des courriels reçus.

Une fédération qui ne fédère pas

C’est clair : le rôle fédérateur de la Fédération des femmes du Québec n’est plus au rendez-vous. Il faut le reconnaître et traiter cette association comme telle. Clairement, la FFQ ne représente plus la majorité des femmes.

— Margaret Boyce

Mike Ward, sort de ce corps

On se croirait en plein mouvement marxiste-léniniste des années 70. Franchement, ce discours ne tient pas la route et les Québécoises de toutes origines savent reconnaître un mouvement engagé vers une rectitude des comportements jugés inacceptables. Ce langage ultra-gauchiste insupportable nuit à la cause. Que les femmes apprennent à s’exprimer correctement avant de nous représenter serait plus efficace qu’entendre ce charivari de mots archaïques digne des années d’après-guerre. Gabrielle Bouchard, ex-humoriste, pourrait reprendre le chemin des planches de Mike Ward…

— Michèle Amiot

Qu’elle démissionne

Gabrielle Bouchard devrait démissionner ! Elle n’est pas la bonne voix pour représenter les femmes. Je ne m’y retrouve plus. Ce mouvement, la Fédération des femmes du Québec, a pris une direction qui ne me représente plus.

— Gisèle de Brienne

Un changement s’impose

Le financement de la Fédération des femmes du Québec doit continuer, mais un changement de présidence s’impose. À quand une nouvelle Françoise David ?

— Jean-Guy Riopel

Des positions haineuses

Je crois que Mme Casgrain doit se retourner dans sa tombe. L’évolution par la destruction de l’autre, non merci. Je vais avoir 60 ans en octobre prochain et je ne joindrai pas cette association revancharde dirigée par une personne qui a des positions haineuses.

— Nicole Carrière

Déconnectée

Moi, je suis un homme et je suis marié depuis 1975 avec la même femme. Nous avons des relations parce que je l’aime, pas parce que ma religion me dit de le faire. Et de plus, ce ne sont pas des relations violentes ! Il est impensable d’imposer ses mœurs à une population. Ce tweet démontre une déconnection de la réalité et rien de ce qu’elle dit n’est crédible. Qu’elle démissionne de son poste immédiatement.

— Pierre G. Pouliot

Frustrations personnelles

Quelle déception ! Mme Bouchard semble dépassée par certaines orientations de la fin du XXe et XXIe siècles. Mme Casgrain était une féministe intelligente. Elle ne brusquait pas, elle expliquait le pourquoi et le comment. Vite le remplacement de cette dame à la présidence. Ce poste n’est pas l’endroit pour passer ses frustrations.

— Monique Villeneuve

Il y a tant de combats...

Mme Bouchard s’est grandement éloignée de son rôle. Militer pour un salaire équitable, s’assurer que les femmes aient toutes les chances de recevoir une bonne éducation, aider à ce qu’elles aient les outils nécessaires pour vivre et travailler, et j’en passe. Suggérer que les relations hétérosexuelles sont basées sur la religion et devraient être abolies, c’est un manque total de compréhension de la société. Bien oui, on s’excuse après coup, mais publier une telle opinion au départ, c’est qu’on le pensait vraiment. Je n’aimerais pas que le gouvernement coupe la subvention. Cependant, je crois qu’elle devrait démissionner et laisser la place à quelqu’un qui va vraiment aider les femmes.

— Lia Seg

Sans queue ni tête

En tant que femme, je trouve épouvantable les propos de cette présidente, elle ne mérite aucunement son titre. Et je ne veux pas être représentée par cette personne et ses propos sans queue ni tête. Madame se permet de parler en notre nom en utilisant l’ironie, mais ce sont des affabulations qui n’ont certainement pas leur place dans un contexte de rassemblement. Alors, qu’on lui enlève sa présidence serait la moindre des choses.

— Danièle Tessier

Adage

Qui trop radicalise mal étreint !

— Gilles Perreault

Où sont les femmes intelligentes ?

Pourquoi ne pas remplacer Gabrielle Bouchard, qui n’est pas apte à occuper ce poste de présidente ? On dirait qu’au Québec, il n’y a pas de femmes intelligentes et capables de diriger ce mouvement, qui a fait avancer la cause des femmes. Ces déclarations insensées sont impardonnables et nuisibles.

— Mariette Labrecque

Provocation nuisible

Ce que j’en pense ? Qui aura le courage de faire en sorte que cette femme intransigeante quitte la présidence. Nous sommes nombreuses à être très en colère de toute cette polémique. Nous sommes loin de Françoise David : au moins elle était capable de nous rassembler et non de nous diviser. Il faut nettoyer tous ces petits groupes si divergents qui nous font du tort. La FFQ ne nous représente plus. Il y a des limites à la provocation qui n’aboutit à rien.

— Nidia Righi

Ses problèmes à elle

Pour qui se prend-t-elle ? Je ne veux jamais être représentée par cette féministe. Je suis persuadée que plusieurs femmes voudraient la voir démissionner. Si elle a des problèmes de frustration, qu’elle règle son problème sans inclure toutes les femmes.

— Louise-Marie Pesant

Dérive à l’extrême gauche

Gabrielle Bouchard prêche pour sa paroisse. Étant elle-même une trans, c’est quasi naturel de parler comme elle le fait. Les féministes de la FFQ ont voulu l’élire, qu’elles vivent avec les conséquences. Par contre, je ne comprends pas le gouvernement de continuer à subventionner ce mouvement qui est complètement chamboulé. Tel qu’il est maintenant, il n’a plus sa raison d’obtenir du financement car il ne représente plus l’ensemble des femmes du Québec. Avec cette présidente, la FFQ penche vers l’extrême gauche, ce qui est d’une désolation sans nom.

— Francine Roy