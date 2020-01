Lorsque j’ai pris connaissance du projet de loi, ça m’a ramenée plusieurs années en arrière. À cette époque, on discutait de l’accès à la contraception chez les jeunes femmes. Plusieurs prétextaient qu’en maintenant la contraception non disponible, on s’assurait de retarder l’âge de la première relation sexuelle. Est-ce le résultat obtenu ? Bien sûr que non. La loi actuelle utilise le même raisonnement pour en justifier la pertinence. C’est clair que ça ne modifiera en rien les habitudes de consommation des gens. La chose à laquelle on peut s’attendre, c’est que le trafic illégal demeurera florissant et continuera à fournir un produit de qualité douteuse certainement plus dommageable.