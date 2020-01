Certaines entreprises essaient de limiter le salaire annuel de leurs dirigeants selon un ratio du plus bas salarié de leur entreprise. Par exemple, un maximum de 50 fois le plus faible salarié (50 000 $ X 50 = 2,5 millions). Il faut que ce soit fait par une loi, sinon les entreprises qui ne le font pas vont embaucher les plus performants. Une telle réglementation devrait être incluse dans l’accord de libre-échange. L’entreprise aurait une raison de refuser des bonis excessifs en invoquant la réglementation, ça éviterait de déplacer les sièges sociaux et une certaine surenchère pour les PDG. En sachant que toute entreprise tire sa matière première de la communauté (richesses naturelles, connaissances acquises par les institutions d’enseignement), il serait tout à fait moraliste de passer une telle réglementation. Est-ce que je rêve ?