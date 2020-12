Ma mère a 91 ans. Elle vit en appartement, possède sa voiture et elle a su harmoniser sa vie malgré la pandémie avec l’aide des technologies de communications du jour : tablette, courriels, soupers-Skype, anniversaires-Skype ! De plus, elle fait elle-même ses emplettes (banque, épicerie, rendez-vous médicaux à distance !). Vu son âge, elle est un bel exemple de résilience et d’exemple pour ses trois enfants et ses petits-enfants. Chaque jour, elle se maquille, se coiffe et revêt ses beaux vêtements afin d’être la plus coquette sur Skype ! C’est elle qui nous donne le courage de passer au travers cette période unique ! On l’aime ! Chaque jour, c’est elle qui nous offre ce cadeau : la vie !