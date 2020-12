Au Québec, c’est toujours les mêmes approches en tout. On met des règles et on ne se préoccupe pas de les faire respecter. Et comme les résultats projetés ne sont pas atteints, on renforce les règles et, au final, qui paie pour cela ? Les citoyens respectueux des lois au départ. La situation est la même à tous les ordres de gouvernement. On veut régler un problème, on crée une loi et on laisse tomber l’application pour se convaincre que le problème est réglé.