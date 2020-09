Je pense tout simplement que la pandémie est le résultat de la combinaison de deux facteurs : la surpopulation et la mobilité de cette population qui augmente aussi sans cesse. Je ne connais rien à la science, mais je travaille dans le transport aérien depuis 29 ans et depuis 10 ans, c’est fou comme le nombre de voyageurs a augmenté. Ce n’est pas compliqué : avant la COVID-19 et depuis au moins cinq ou six ans, Boeing et Airbus ne fournissaient pas à la demande. Ils construisaient chacun plus de 50 avions par mois et les compagnies aériennes devaient être sur une liste d’attente de deux à trois ans. L’hiver dernier, j’entendais un jeune retraité parler à son ami et dire qu’il venait d’aller en Floride et se préparait à partir en Antarctique ! Est-ce que c’est normal ? L’Antarctique comme destination touristique ? Mon travail est de vendre des billets d’avion, mais en tant que simple Terrien, je trouve ça exagéré. Quand j’étais enfant, dans les années 70, un voyage dans le Sud, c’était du luxe.