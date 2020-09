Je vis cette rentrée avec à la fois beaucoup d’appréhension et de culpabilité. Deux de mes petits-enfants sont retournés à l’école, et comme moi et mon conjoint avons plus de 70 ans, je me demande comment maintenir le contact avec eux sans tomber malade. Ma fille, mère des enfants, me souligne que je suis en bonne santé et que le risque est faible si je les côtoie. Personnellement, j’ai peur, mais en même temps, en bon français, je veux sauver ma peau, d’où mon ambivalence.