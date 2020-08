Oui, l’utilisation de la langue française au Québec me préoccupe beaucoup. Depuis plusieurs années, on se rend compte du mauvais état du français, surtout à Montréal, et cela est désolant. On dirait qu’il n’existe plus de fierté pour sa langue, que ce phénomène n’est pas important, que peu importe la langue pourvu que l’on se comprenne. Et pourtant, le langage est le véhicule de notre culture et de notre identité. J’encourage le gouvernement à remettre à l’ordre du jour cette si belle langue.