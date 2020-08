Le gouvernement Legault rate une belle occasion de démontrer un adoucissement de ses politiques en matière d’immigration, message que M. Legault voulait lancer en remplaçant Simon Jolin-Barrette par Nadine Girault à la tête du ministère de l’Immigration. Les gardiens de sécurité, les préposés à l’entretien ménager, les employés de cuisine et autres employés de soutien ont-ils été moins à risque que le personnel soignant dans les établissements contaminés ? La réponse est non ! On assiste ici à une politique de deux poids deux mesures, et ce, alors que les neuf autres provinces ont accepté le projet de régularisation du statut des migrants mis de l’avant par Ottawa. Il n’y a pas de bonne raison pour justifier cette prise de position. Lorsque la deuxième vague arrivera, parce qu’elle arrivera, quelle sera la réaction de ces travailleurs de « seconde catégorie » dont on a omis de reconnaître l’apport ? Il ne faut pas oublier que l’on aura à nouveau besoin de ces personnes dont les services sont essentiels au même titre que ceux du personnel soignant. On remercie ou on ne remercie pas, pas à moitié.