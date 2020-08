Non, le hockey ne m’a pas manqué et je ne regarderai pas ces séries. Pour moi, les séries éliminatoires, ça veut dire que le printemps approche, que le soleil est plus chaud, que les corneilles croassent, que la neige fond, que la marmotte Willy fait ses prédictions, que les vêtements d’été arrivent sur les présentoirs, que c’est le temps de magasiner une piscine, que c’est le temps de sortir le sac de golf, la planche à voile, le vélo. Et que l’école achève. Lorsque la Coupe Stanley sera remise aux vainqueurs, tout ce qui précède tombera à l’eau, Willy se cherchera un trou et sera en attente jusqu’au printemps 2021. Bonnes séries à tous ceux qui ne pensent pas comme moi !