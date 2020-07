Si le gouvernement a décidé de mettre la pression d’abord sur les propriétaires de commerces, c’est que l’expérience a démontré ici et dans de nombreux pays que des éclosions importantes du coronavirus avaient lieu dans des entreprises dont les propriétaires se foutaient royalement des règles sanitaires, notamment dans les bars et les restaurants où la promiscuité constitue un élément central et souvent recherché.

Si les écriteaux, les rappels verbaux du port du masque et la pression sociale des autres clients ne suffisent pas à faire obtempérer le client récalcitrant, alors on appelle la police qui se chargera d’arrêter et de sortir le client manu militari s’il le faut. Une simple amende individuelle ne sortira pas le client du commerce et n’éliminera pas le risque de contamination et de nouvelle éclosion exponentielle.

Il fallait d’abord s’assurer que les propriétaires de commerce appuient sérieusement les normes sanitaires (acceptent le corollaire d’une certaine baisse de leur marge de profits) et manifestent une volonté ferme d’appliquer la réglementation du masque. La police fera alors le reste du travail pour les plus rares covidiots libertariens qui comprennent mal le concept de responsabilité collective.