On ne peut pas tous se déplacer à pied ou à vélo. Quand on a 75 ans et plus, nos possibilités pour faire les courses (avec six sacs) ou aller au resto, à pied ou à vélo, sont restreintes. On peut marcher, mais pas longtemps. L’automobile est un rempart contre le virus. Mais nous, les vieux, ne faisons pas partie de l’équation. Montréal n’est plus accueillant pour nous. La ville se videra tranquillement et on se demandera un jour comment il se fait que la population décline, que les commerces ferment ! La banlieue est plus conviviale malgré tout.