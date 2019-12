Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient jeter, transformer, conserver et ajouter pour 2020. Aujourd’hui, un aperçu de ce que vous souhaitez conserver.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient jeter, transformer, conserver et ajouter pour 2020. Aujourd’hui, un aperçu de ce que vous souhaitez conserver.

Toujours l’espoir

À conserver pour 2020 : les beaux moments passés avec l’homme de ma vie depuis 38 ans, avec ma famille, avec mes amis ; les tendres et rares câlins des mes grands enfants ; le bonheur d’un appel ou FaceTime lointain ; les fous rires avec mes chums de filles et collègues au travail ; la résilience acquise dans les moments difficiles ; les sourires et poignées de mains sincères de mes clients lorsque je les rencontre ; mes efforts pour sauver la planète ; la satisfaction ressentie après mon bénévolat ; la sérénité lors de balades dans la nature ; et l’espoir, toujours l’espoir, que tout va mieux aller pour 2020 pour notre planète et l’humanité !

— Marie-Claude Desaulniers

Démocratie

Conserver la Terre et la démocratie.

— Alain P. Villeneuve

Mon entrain

Ce que je veux le plus de la vie, c’est de conserver mon entrain de jeunesse. Âgé de 87 ans, je continue à m’entraîner au gym trois fois par semaine, à faire mon pain et mon vin et à bien me nourrir sans suivre de régime. Mon épouse et moi, c’est comme si nous allions vivre éternellement. J’oubliais : nous avons un petit chien saucisse roux à poils longs pour nous tenir compagnie et nous faire oublier nos petits riens.

— Raymond Dubé, Saint-Jean-sur-Richelieu

Respect et politesse

L’esprit de famille, le respect des autres et la politesse.

— Sylvie Boisvert-Croteau

Ma voiture

Conserver le plus longtemps possible mon automobile en effectuant les vérifications et les réparations qui s’imposent.

— Johanne Parent

Du vert, svp !

Le plus d’espaces verts possible !

— Sophie Crête

Mes anciennes bébelles

Je voudrais conserver encore et pour longtemps ma bonne vieille doudoune rouge si chaude pour mes marches d’hiver. Aussi, mes gros bas gris chauds, ma tasse du Portugal pour mon café matinal et toutes mes anciennes bébelles de Noël que je redécouvre avec la même joie depuis 60 ans.

— Francine Pilon

Un certain média numérique...

Conserver La Presse dans son état numérique. À court de ressources financières, je ne suis pas la seule qui se nourrit de cette lecture tous les matins. L’âge, la santé et les finances n’enlèvent pas notre besoin d’information. Merci du fond du cœur.

— Micheline Arsenault

Chère démocratie

Conserver notre démocratie si chèrement acquise et la protéger. Tous les jours dans vos pages, nous constatons l’horreur dans les pays où elle n’existe pas ainsi que dans ceux qui en abusent.

— Katia Villeneuve

Deux demandes !

Mon conjoint de 33 ans et ma chatte, Tilou !

— Michèle Amiot

En ai-je vraiment besoin ?

Je souhaite conserver mon habitude d’appliquer le principe de base du livre de Pierre-Yves McSween : En as-tu vraiment besoin ? Depuis que j’ai lu ce livre, j’ai économisé bien des sous, mais le plus important, c’est que j’achète mieux, c’est-à-dire des biens de provenance locale, du Quėbec ou du Canada quand c’est possible, de qualité et donc plus durable. Je lis les étiquettes et, surtout, j’essaie de ne pas acheter ce qui pourrait provenir de pays qui utilisent les enfants comme main-d’œuvre à bon marché.

— Claire Pelletier, Matane

Le courage des jeunes

Que tous les jeunes demeurent allumés et continuent à manifester pour que les gouvernements se réveillent enfin face aux dangers climatiques.

— Louise Desmarais, Thetford Mines

Une maison patrimoniale

Mon conjoint et moi avons récemment acheté une maison construite en 1823 dans Lanaudière. J’ai toujours eu une grande affection pour tout ce que nos ancêtres ont construit et fabriqué de leurs mains, avec un souci de beauté et de durabilité. Ils y ont mis du cœur et de la sueur. Alors, conserver ce beau patrimoine est pour moi une priorité. Avec passion, nous allons la restaurer et lui redonner toute sa dignité. Et elle sera belle !

— Suzanne Lacouture

Courage et volonté

Conserver mon courage et ma volonté de continuer d’avancer.

— Pierre Tremblay

Bravo, Legault

M. Legault comme premier ministre du Québec.

— Thérèse Boivin

De l’eau fraîche et de l’eau pure

Conserver nos territoires, nos forêts, nos cours d’eau. Profiter de ce que la nature a à nous offrir, simplement. Des balades en forêt, la pêche, les champignons, l’observation de la nature, sans ressentir le besoin d’intervenir inutilement.

— Carole Bergeron, Sainte-Adèle

L’espoir des jeunes

Conserver l’énergie et l’espoir que les jeunes ont démontrés partout cette année.

— Robert Foucreau

Une belle retraite

Conserver la santé pour transformer ma vie de nouveau retraité sans rien jeter de ce qui fut. Y ajouter, ici et là, une expérience inédite, de nouveaux amis, des paysages renouvelés, une pensée originale, de la musique et pourquoi pas une balade en canot au creux de la baie de la Paix.

— Dago Marquis

Les mots de mes petits-enfants

Je souhaite conserver les mots de mes petits-enfants collés dans mon journal de bord, comme la carte postale d’une enfance non défrichée. Des images de bonheur captées sous les vocables enfantins.

— Michelle Busseau

Le plus important...

Conserver la santé, ni plus ni moins.

— Lucie Bergeron

Pour le quatrième pouvoir

Conserver la presse locale et régionale. Séisme dans le monde du journalisme régional en 2019. La prise de conscience a eu lieu : nous ne pouvons pas nous passer des journaux. Le plan de restructuration est prometteur et consolidé à court terme ; reste à s’assurer de l’appui pérenne tant de partenaires dans le monde des affaires que des citoyens et à garantir aux artisans de la presse en région un régime de retraite à la juste valeur de leur travail, ce qui est loin d’être acquis. En fidèle lectrice, notamment de La Voix de l’Est et de La Tribune, j’applaudis la détermination déployée afin d’assurer la survie d’un outil de communication essentiel.

— Carol Patch-Neveu