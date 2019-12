Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient jeter, transformer, conserver et ajouter pour 2020.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient jeter, transformer, conserver et ajouter pour 2020. Aujourd’hui, un aperçu de ce que vous souhaitez transformer.

J’aimerais transformer l’autisme : que les difficultés de mon fils deviennent des possibilités, que les murs qu’il rencontre deviennent des opportunités, que ses crises soient créatrices plutôt qu’agressives. Bref, qu’il reste autiste, mais que cette différence soit bénéfique, pour lui et pour tous ceux qui l’aiment.

— Elsa Dufresne-Arbique

Accélérer la transformation de notre économie vers une économie durable et plus écologique, en prenant soin d’aider les personnes qui, momentanément, en subissent des conséquences négatives. Diverses stratégies doivent être mises en place.

Nous devons aussi soutenir la transformation des transports comme le REM et les autres projets de transport en commun à Montréal, et le réseau de transport structurant à Québec. Il ne faut pas céder aux protestations ponctuelles basées sur une vision à court terme et surmonter les obstacles.

— Jean-Yves Simard

Transformer les relations humaines en y ajoutant du vrai, de la bonté, du cœur.

— Lorraine Bédard

Transformer le système de santé et des services sociaux. Que ce soit en santé mentale ou physique, notre système est affreusement dysfonctionnel, les problèmes sont à tous les niveaux et il n’y a pas qu’une solution miracle. Ça prend une grande réévaluation et de nombreux changements.

— Annie-Danielle Grenier

Que mon cellulaire soit incorporé dans ma tablette, une transformation utile.

— Réjean Lambert

Me transformer moi-même en une femme heureuse, pour toujours !

— Natalie Rollet

Transformer nos industries pour les rendre moins polluantes.

— Michel Richard

Moi, au travail, j’aimerais que l’on transforme mon titre d’emploi en « commis au bonheur », pour mettre un peu de baume sur l’atmosphère parfois lourde.

— Sylvie Boisvert-Croteau

Transformer les objets pour prolonger leur vie ou leur créer une deuxième vie. Mais surtout : éviter de produire toujours plus…

— Lucille Drolet

En 2020, j’aimerais réellement transformer mon deuxième emploi – célébrante funéraire – en premier emploi. C’est un rêve de vie que je réalise et qui me nourrit tellement par tout le bien que j’apporte aux gens endeuillés dans cette période si difficile. Je sens que mon travail composé d’écoute, d’ouverture leur est bénéfique. Que mon désir soit !

— Josée Coulombe

Au lieu de me défaire d’un meuble qui n’est plus au goût du jour, je décide plutôt d’en changer la couleur et de l’enjoliver par de petits accessoires de décoration.

— Johanne Parent

Transformer ma maison en maison intelligente, pour réduire la consommation d’énergie.

— Guy Bouchard

Je pense que 2020 doit voir une transformation majeure de notre façon de consommer des biens et des services. La santé de la Terre en dépend et, par conséquent, notre santé et notre sécurité aussi. Cela passe par l’arrêt de la production de biens dont la durée de vie est artificiellement raccourcie, ce qu’on nomme l’obsolescence programmée. La responsabilité d’arriver à ce but passe par une volonté persistante de nos dirigeants politiques de promulguer des lois et règlements contraignants pour les géants de l’industrie mondiale.

— Pierre Beaudry

Transformer le système de lutte contre la violence conjugale.

— Andrée Foy

Transformer les terrains vacants en îlots verts et diminuer les constructions neuves.

— Sophie Crête

Transformer tout l’argent des paradis fiscaux en revenus imposables, afin de donner à nos gouvernements la possibilité de réaliser des projets qui vont servir la communauté.

— Bernard Gauvin

Je veux transformer mon corps, qui a pris de l’expansion, et lui redonner la grâce et l’agilité.

— Carole Bédard

Transformer notre façon de consommer de l’énergie vers les énergies propres et vers une économie circulaire.

— Jules Poisson

Transformer les moments d’ennui en moments d’inspiration.

— Huguette Corbo

Transformer l’aménagement urbain : sortir l’automobile de l’équation.

— Lynda McDonnell

Mon mode de vie, plus en respect avec l’environnement.

— Pascal Dubois

Transformer mes peurs, ma tristesse et mon désarroi en courage, en joie et en nouveaux rêves.

— Pierre Tremblay

Je voudrais réussir à transformer les anciens meubles qui traînent au fond de ma cave avec mes fameux restants de peinture et mes adorables décalques.

— Francine Pilon

Je veux transformer le doute en confiance.

— Joanne Munn

Les énergies fossiles en énergies vertes.

— Joanne Jacob

Transformer les lois pour protéger l’environnement et éviter la corruption.

— Diane Chagnon

Transformer le cœur des gens pour faire plus de place au « nous », transformer la vision personnelle en vision universelle, conjuguer le verbe s’entraider à tous les temps et tout le temps.

— Danielle Ménard

Puisque tous sont plus conscients de l’impact des déchets, je souhaite un avancement des techniques de transformation, pour un monde sain.

— Suzel Beauchamp

Transformer le mal-être de la société par une nouvelle réalité. Trouver le bobo de ces gens malheureux, enragés et révoltés et les guérir pour qu’ils deviennent des êtres en paix. Nous ne pouvons continuer ainsi. Nous devons trouver des solutions pour réunir les gens et leur donner de l’espérance d’une vie meilleure.

— Lucine Laforge

Transformer les automobilistes solos en payeurs sur nos ponts et autoroutes qui mènent vers les grands centres.

— Charline Jourdain

Ma façon de vivre

J’aimerais transformer ma façon de vivre, jeter moins et utiliser mieux et plus longtemps les objets. Transformer mon regard sur la planète, redevenir optimiste malgré l’obscurité mondiale qui grandit.

Transformer mes relations futiles avec mon cellulaire et portable en relations tangibles avec les gens que j’aime et qui m’entourent. Transformer mon alimentation en éliminant une fois pour toutes les colorants et saveurs artificiels et additifs qui portent des numéros.

Finalement, retransformer ce qui devait améliorer ma qualité de vie, en faisant un pas en arrière et en revenant aux méthodes plus naturelles et respectueuses des gens et de la vie.

— Chantal Côté