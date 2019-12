« Le plus merveilleux cadeau que l’on pourrait offrir est la paix d’esprit à tous ceux qui ne l’ont jamais connue et surtout à ceux qui l’ont déjà perdue », écrit Gilles Petelle.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à tous pour savoir quel serait le cadeau que vous aimeriez offrir cette année et à qui. Voici une sélection de vos réponses.

Jésus au cœur de sa vie

Oui, il existe bel et bien ce cadeau d’une valeur inestimable que tous les êtres humains rêvent de posséder. Un cadeau qui apporte joie en toutes circonstances, dans les bons comme les mauvais jours, consolation dans les épreuves, sens à la vie sur cette Terre, courage et force dans les tempêtes, sagesse dans les décisions à prendre, patience dans l’attente, espérance pour une vie après la mort. Ce cadeau ne fait pas de nous des illuminés qui vivent sur leur petit nuage, mais permet de voir et surtout, d’apprécier les bonnes choses de la vie et de garder espoir dans les situations pénibles ou les moments de tristesse.

Moi, j’ai déballé ce cadeau il y a plus de 35 ans maintenant et il a changé radicalement ma vie et continue de le faire jour après jour. Je l’ai accepté et l’ai déposé précieusement au centre de ma vie. Ce cadeau ne m’a rien coûté sinon de reconnaître que j’en avais besoin pour une vie abondante, remplie de promesses et de provisions pour chaque moment de ma vie.

Ce cadeau s’appelle Jésus !

— Claude Séguin

La famille réunie

Mon plus beau cadeau serait de voir entrer par la grande porte papa, maman, mon frère, mes oncles et mes tantes venant célébrer et festoyer autour du bon repas que nous aurions préparé ensemble, les beaux-frères et les belles-sœurs. Rire aux éclats en entendant papa raconter comment il fait pour garder l’équilibre avec ses cannes aux poignets. Et maman de le regarder en roulant les yeux : « Pas encore une histoire de Jacques. » Retrouver Maria, Roland, Rita, Claude, ressentir cette paix et cette sérénité dans leurs regards. Mais voilà, ils nous ont quittés tout doucement au fil des années et ils resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Joyeuses Fêtes ! – Robert Roy

Un peu de répit

Le plus beau cadeau de Noël serait pour ma fille : du répit. Mère de famille monoparentale avec trois garçons, dont le tout dernier qui est autiste avec une déficience intellectuelle sévère. Du répit d’une fin de semaine par mois serait le plus beau cadeau. – Suzanne Bonhomme

La paix dans la famille

Le plus beau cadeau pour mon mari et moi serait que mes deux enfants adultes recommencent à se parler : depuis plus de 10 ans qu’ils ne se voient plus du tout. Est-ce qu’ils attendent qu’un de nous soit décédé… ? – Ginette Cloutier

Une Terre en santé

Pour ma petite-fille Clara (3 ans) et ses descendants, je souhaite que les gouvernements et les entreprises se mobilisent efficacement pour l’environnement afin de leur léguer une Terre en santé. – Pierrette LaFrance

La santé avant tout

À ma petite sœur qui a surmonté une leucémie, un AVC, et qui souffre des séquelles, en plus d’une maladie neuropathique, je donnerais la santé ! – Carole Desjardins

Se réunir pendant trois jours

Mon cadeau, c’est d’héberger et de nourrir les 11 membres de ma famille pendant trois jours, les 25, 26 et 27 décembre. Ils habitent à plus de 150 km et nous aimons fêter ensemble. – Gisèle Létourneau

Pour Jérémy Gabriel et sa famille

J’offrirais à Jérémy Gabriel la fin du harcèlement à cause de son handicap. Et à sa mère, j’offrirais la sérénité. Je lui dirais que son fils est beau et digne de respect. Et pour être juste, j’offrirais à Mike Ward un peu plus de discernement et aussi la paix du cœur. – Nicole Godbout, Gatineau

Sécurité financière pour les artistes

Par une belle soirée décorée de milliers de flocons, je demanderais au père Noël de les diriger vers le Chez nous des artistes et de transformer cette blanche manne en sécurité financière assurant ainsi la tranquillité intérieure jusqu’à la fin de leurs jours. Que tombe la plus belle bordée de neige ! – Miema Panneton

Voir leur petit-fils grandir

Mon père et ma mère ont respectivement 78 et 76 ans, et mon fils a 9 ans. J’ai décidé, il y a 10 ans, d’avoir cet enfant seule, pour plein de raisons. Mes parents ont été présents et aimants à tous les moments de sa vie, et de la mienne également. Je n’aurais pas pu choisir de meilleurs parents et grands-parents. J’aimerais offrir à mes parents encore de merveilleuses années en santé pour voir mon fils grandir et s’épanouir. Ils sont un modèle d’amour pour lui. Et pour moi… aussi ! Je les aime tellement ! – Isabelle Dansereau