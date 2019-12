« Le plus beau cadeau serait de trouver un remède à la maladie de Parkinson qui touche ma jeune sœur et mon père », écrit Denise Rodier.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à tous pour savoir quel serait le cadeau que vous aimeriez offrir cette année et à qui. Voici une sélection de vos réponses.

Les petits de la DPJ

J’aimerais donner une famille paisible et aimante à tous les petits protégés de la DPJ.

— Francine Dunont

Pour les sans-abri

Le plus beau cadeau serait d’offrir 50 repas ou des vêtements chauds à la Mission Bon Accueil pour les sans-abri.

Mon frère s’est ramassé dans la rue un petit bout de temps et on n’avait pas de nouvelles. J’espérais juste qu’il mange et qu’il ait une place pour dormir. Heureusement, ses enfants l’ont pris en charge et il n’était plus seul.

Je soutiens cette œuvre depuis plusieurs années, c’est tellement nécessaire de s’occuper d’eux.

— Suzanne Labelle

La confiance en soi !

Le plus beau des cadeaux, je me l’offrirais. J’aimerais avoir la possibilité de retourner dans le temps et de recommencer ma vie avec une plus grande confiance en moi, avec plus de courage et sans cette gêne qui m’a empêchée d’exprimer ma pensée et de vivre avec les conséquences.

Je regrette d’avoir été une bonne fille ! Mes choix ont souvent été dictés pour ne pas « faire de la peine » à mes parents, ma famille, mes amis, mais au bout du compte, c’est moi qui en suis peinée aujourd’hui. Que j’aimerais recevoir un tel cadeau !

— Lise Beauchemin

Enfin notre propre pays

Le plus beau cadeau serait que le désir d’avoir enfin notre propre pays gagne l’esprit et le cœur de tous les Québécois et qu’enfin, sans toujours se faire dicter par l’autre ce qui est bon ou mauvais, notre nation puisse ériger sur le socle de nos valeurs une société ouverte, démocratique, tolérante, sensible à l’environnement et libre de s’assumer.

— Antoine Chartier

Un engagement pour le climat

Cette année, nous avons mis au compost notre traditionnel échange de cadeaux pour éliminer le gaspillage, sortir du magasinage obligatoire et de la surconsommation. Nous avons décidé d’offrir à nos enfants et nos petits-enfants un engagement pour le climat. Nous leur avons demandé d’en faire autant et de réfléchir aux actions que nous pourrions faire tous ensemble pour le bien-être de notre planète. Le plus beau cadeau sera un souper en famille entouré des gens qu’on aime dans la paix et la joie.

— Lorraine Bélanger, Nominingue

Une rencontre avec le grand-père

Si je pouvais faire un cadeau de Noël, tout impossible qu’il soit, je l’offrirais à ma fille et à mon petit-fils. Je leur offrirais une rencontre avec leur grand-père : pour ma fille, mon père et pour mon petit-fils, le grand-père de ma fille. Les deux grands-pères n’auront pas su qu’ils allaient être grands-pères. Ils ont quitté la vie avant l’arrivée de la nouvelle vie. Cela fait comme une déchirure dans le tissu de l’histoire familiale et dans mon cœur. Oui, les mots ont le pouvoir de rapiécer, mais peuvent-ils remplacer une présence, la chaleur d’une étreinte, le son de la voix, le parfum de la peau ?

Le cadeau serait aussi pour moi, qui suis la trame de ces quatre générations. J’aurais tant aimé qu’ils se connaissent, s’apprécient et s’aiment.

— Monique Panaccio

Notre planète

Le plus beau cadeau que je pourrais offrir à mes huit petits-enfants, c’est une planète en rémission.

— Christiane Beaudry

Un remède à la maladie

Le plus beau cadeau serait de trouver un remède à la maladie de Parkinson qui touche ma jeune sœur et mon père. Ils font des efforts tous les jours pour garder leur mobilité, leur autonomie et leur voix, mais la maladie continue ses ravages malgré la volonté et le courage. J’aimerais leur offrir la guérison, rien de moins. Avec amour.

— Denise Rodier

Des logements salubres

Un logement convenable pour tous les citoyens du Canada. Ce n’est pas normal que des personnes vivent dans des conditions insalubres dans notre pays.

— Myriam Damphousse, Chicoutimi

Un coup de baguette magique

En ce temps de réjouissances et de partage, mon cadeau le plus précieux serait la santé pour ma fille qui vit avec l’arthrite rhumatoïde depuis son enfance. D’un coup de baguette magique, je la libérerais de toutes ses douleurs.

— Gisèle Dumais

La santé pour tous

Il est parfois difficile de choisir le cadeau pour ceux qu’on aime. Et ce cadeau, doit-il être de nature financière ? Pas toujours ! La santé est ce don précieux qu’on offrirait volontairement à nos proches si on le pouvait. Aux enfants malades, aux personnes âgées, aux familles endeuillées : offrir un soulagement serait mon choix.

— Napoleone Martello

Boîte à sentiments

Je le déballe sous vos yeux : un ruban énorme, que je détache, et ce papier rouge que je déchire sans attention. On m’observe. Dans la boîte se trouvent… des bonbons pour m’offrir la douceur, des chocolats pour l’énergie, des caramels pour la souplesse et de petits cœurs à la cannelle pour l’amour ! Une belle boîte à sentiments que je dévorerais avec mes petits-enfants.

— Jean-Yves Lebel

Vivre malgré le deuil

Pouvoir redonner à ma maman, veuve depuis 27 ans, le goût de vivre malgré l’absence de l’amour de sa vie, mon papa. Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants seraient enfin témoins d’une femme chaleureuse, aimante et heureuse.

— Sylvie Bouthillier, Bromont

Une semaine dans un chalet

Offrir un séjour d’une semaine dans un chalet avec toute la famille. On partagerait les repas, les activités extérieures. Avoir du temps ensemble pour discuter, rire, s’amuser, prendre le temps d’être ensemble sans téléphone. Le temps est un précieux cadeau !

— Gervais Cyr

Pour mon fils, une place au soleil

Le plus beau cadeau serait d’offrir à mon fils une perspective d’avenir à la hauteur de ses espérances.

Ayant été durement touché par la maladie mentale cette année, je lui souhaite d’intégrer un milieu de travail inclusif qui respecte ses capacités et ses compétences, qui tolère sa différence et qui lui permette de se sentir valorisé et autonome.

Je lui souhaite d’élargir son réseau d’amis afin qu’il puisse contrer la solitude si présente auprès de nombreuses personnes comme lui. Je lui souhaite de continuer son chemin avec une certaine paix malgré les difficultés dans sa vie.

Sa gentillesse, sa douceur, son sens de l’humour et sa volonté tenace de réussir font de lui un être extraordinaire qui mérite sa place dans la société. Nous chérissons ce fils si imparfait, mais si attachant, qui demande simplement d’avoir sa place au soleil.

— Henry Horky