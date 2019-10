L’identité est le deuxième enjeu déterminant de la campagne électorale pour les lecteurs de La Presse.

Vers un gouvernement minoritaire

Le gouvernement libéral a ouvert une porte en disant qu’il pourrait contester la loi sur la laïcité, ce qui leur fera perdre beaucoup de votes au Québec. Les conservateurs et les bloquistes vont en bénéficier. On se dirige vers un gouvernement minoritaire, ce qui n’est pas mauvais pour les Québécois.

— Gaétan Longchamp

Trudeau n’a rien compris

Nous devions accorder notre vote au Parti libéral, mais étant donné la position de Justin Trudeau face à la loi sur la laïcité, nous voterons Bloc. Monsieur Trudeau n’a rien compris de ce débat qui a rallié 70 % des Québécois.

— Frédéric Craig

Une loi de compétence québécoise

Pour moi, l’enjeu autour de la loi sur la laïcité vient de déterminer pour qui je ne voterai pas. Je ne peux pas croire que l’on rouvrira ce douloureux débat par des actions devant les tribunaux contre cette loi de compétence québécoise. Mon choix est fait, et différent de ce qu’il était en début de campagne.

— Maryse Brinet-Lalonde, Ivry-sur-le-Lac

En français, SVP

L’enjeu pour moi est la défense du français. Je crois que les partis devraient s’engager à obliger les Netflix de ce monde à offrir toutes leurs séries et leurs films traduits en français, et ce, pour tous les Canadiens de toutes les provinces. Netflix offre déjà les traductions pour la France ; ce serait trop demander de nous les offrir à nous également ?

— Martin St-Pierre

Touche pas à ma loi

L’assurance du gouvernement libéral qu’on ne « touchera » pas à notre loi sur la laïcité. Sinon, je regrette, mais pour la première fois, je vais voter pour un autre parti !

— Gisèle Barbeau

Le Bloc, balance du pouvoir

La réaction du Canada anglais sur la loi sur la laïcité. Ils nous considèrent barbares et nous avons besoin du Bloc pour calmer le pompon du PLC et du PCC. Je vote pour le Bloc sans vouloir l’indépendance. J’espère qu’il détiendra la balance du pouvoir.

— Jean Demers

La langue

Je vais voter pour le parti qui défend le mieux les intérêts du Québec et de la langue française.

— Danielle Saint-Arnault

Respect de la Loi sur les langues officielles

Personne n’en parle, mais le respect intégral de la Loi sur les langues officielles devrait être un enjeu important. Quand le gouvernement bafoue les droits des francophones en ne respectant pas sa propre loi, il y a un problème. On est devant une obligation de résultat et non de moyens. Qu’attendons-nous pour réagir ?

— Jean Larose, Marieville

Debout, les Québécois !

Pour moi, l’enjeu le plus important est le respect des compétences provinciales. Par exemple, la préservation du français au Québec est, selon moi, d’une extrême importance. De plus, je suis indigné de voir que certains politiciens fédéraux oseraient contester la loi sur la laïcité au Québec. Jamais je ne voterai pour un parti qui remettrait en doute le droit absolu du gouvernement québécois de légiférer sur le droit ou pas de porter des signes religieux. Thomas Mulcair s’est cassé les dents sur ce dossier il y a quatre ans. Trudeau et Singh, je l’espère, vont se les casser aussi. Il est temps que les Québécois se tiennent debout.

— Pierre Beaudoin