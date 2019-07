Absurdités urbaines

Cachez ce bouton... À l'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Legendre, côté sud-ouest. Oui, on lance un programme pour améliorer les intersections, mais on cache le bouton pour activer le feu de traverse des piétons là où l'intersection est dangereuse ! Heureusement que quelqu'un a pensé à dégager le pauvre bouton ! - Denis Millette, Montréal