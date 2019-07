Absurdités urbaines

Des « doe down ». Mieux vaut le dire à voix haute ! Remarquez, c'est bien d'installer des dos d'âne dans des zones scolaires, mais c'est bien aussi de l'écrire correctement !

Voici un talus recouvert de... bitume ! Quoi de mieux que l'asphalte pour l'esthétisme et pour contrer les îlots de chaleur ! Cet espace champêtre est situé entre le trottoir et un passage asphalté d'un marché d'alimentation du quartier Mercier Est, à l'angle des rues Aubry et Sherbrooke Est.

- Caroline Bibaud, Montréal