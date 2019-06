Absurdités urbaines

Droit de passage...

Voici à quoi ressemblent une piste cyclable et un passage piétonnier de Brossard depuis environ un mois. Ce tronçon est situé sous une bretelle de l'autoroute 10, près du terminus Panama. Avant les travaux, il y avait un passage asphalté d'une largeur suffisante pour que deux vélos se rencontrent. Maintenant, le passage ne convient qu'à un piéton à la fois. Quand on arrive de l'est, il n'y a aucune indication à l'avance. Combien de temps cette situation va-t-elle perdurer ?

- Claude Dupuis, Brossard