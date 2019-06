L'histoire se répète

L'histoire se répète d'un siècle à l'autre : aider l'autre devient un crime. Au XIXe siècle, l'autre était l'esclave noir. Au siècle dernier, tant en Allemagne que sous le régime de Vichy en France et dans toute l'Europe occupée, l'autre était juif, rom, etc. Aujourd'hui, l'autre est majoritairement africain en Europe ou sud-américain en Amérique. Encore une fois, nous attendrons trop longtemps pour réagir à cette montée inhumaine ; nous attendrons que l'histoire juge. - Jacques Portelance

Un crime contre l'humanité

C'est une honte et les dirigeants du gouvernement italien devraient être traduits devant une cour de justice internationale pour crime contre l'humanité. - Guy Jobidon

Prévenir la montée de l'extrême droite

Plus il y aura de réfugiés qui réussiront la traversée de la Méditerranée, et plus il y en aura qui vont mourir. Il ne faut pas oublier le dilemme moral devant lequel se trouve l'Europe.

Les gens généreux et solidaires peuvent faire des gestes qui finissent par empirer la situation. L'Europe et les pays riches du reste de monde devraient avoir le courage de régler à la source les problèmes qui poussent les gens à l'exil, même si cela implique des interventions militaires pour protéger les victimes et punir les bourreaux.

Laisser entrer les réfugiés sans restrictions est la meilleure façon de garantir l'avènement au pouvoir de l'extrême droite, et cela sera une tragédie pour tout le monde. - Marc Blancval, Joliette

Héros de l'ombre

Que le monde est malade ! Parce que la bonté se réveille, parce que le coeur s'ouvre au plus pauvre, à l'affamé de justice, au persécuté, à l'indigent... Parce que le coeur de l'homme est plus grand et encore attentif au désespéré ou au déraciné qui doit quitter son pays à cause des guerres, des viols, de la famine, des changements climatiques... On cherche à le museler et à le rendre silencieux.

Tous ces gens qui ont ouvert leur coeur devraient être remerciés. Ce sont des héros de l'ombre ! Comment faire pour nous battre avec eux et les soutenir ? - Claire Gravel

Obéir aux lois

On doit obéir aux lois en vigueur dans le pays où on habite, il me semble que c'est simple à comprendre. Si, à cause des mesures américaines, il nous arrivait, disons, plus de 150 000 illégaux à la frontière canadienne, je vous prédis que nos lois changeraient drastiquement. - Christian Boily, Rouyn-Noranda

Puni pour avoir fait le bien

Merci, madame Gruda, d'écrire ce qui se passe sur cette chère planète. Nous n'en avons qu'une, et l'humain devrait être accompagné et aidé comme nous voudrions que l'on nous aide. Il y a quelque chose qui cloche quand on en est rendu à vouloir faire le bien et à en être puni. - Joëlle Bourque

Justice à deux vitesses

C'est honteux s'ils n'enfreignent pas la loi. Au contraire, s'ils commettent des actes illégaux, ils méritent d'être punis. Sinon, nous ferions face à une justice à deux vitesses. - Jacques Leroux

Fini les vacances en Italie

C'est tellement enrageant et triste de lire et d'apprendre cela. Fini les vacances en Italie... déjà que je ne vais plus aux États-Unis. Autrement, de constater notre incapacité à changer cette vague est frustrant. - Pascal Thibault