Avec ou sans Trump

Yves Boisvert

La Presse La Presse

La faute à Trump ? Je pose la question pour la forme. Mais ça ne changera rien. Il est trop tard. Que le président des États-Unis soit la cause ou l'effet de ce mouvement de haine meurtrière, il va continuer avec ou sans lui. Voilà l'évidente et triste situation pour les années qui viennent. En tout cas, rien ne me permet de penser qu'une autre présidence y changera quoi que ce soit pour l'avenir prévisible. Et n'allons pas croire que nous en sommes épargnés.