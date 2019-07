La négligence mortelle diluée

Ainsi commence le communiqué qu'on nous a remis mercredi. Un communiqué qui résume un rapport interne sur les circonstances entourant la mort de la fillette de Granby, le 30 avril.

Je dis « résume », mais ce n'est pas d'un résumé qu'il s'agit. C'est un condensé d'extraits de résumés. Accompagné de 14 recommandations. Le rapport, rédigé somme toute rapidement si l'on tient compte que 19 experts y ont pris part, ne nous est pas accessible. Il faudra attendre l'enquête publique pour comprendre ce qui s'est passé.

Ce n'est pas une personne, c'est un système, donc.

Sans doute. Même quand c'est « une personne », ce n'est jamais vraiment une personne.

Dans un système, il y a des contrôles, de la surveillance, des suivis. Pour que, justement, un train ne puisse pas dérailler du seul fait d'une défaillance humaine.

Hier, donc, le ministre Lionel Carmant a promis un réinvestissement d'argent dans ce système, pour embaucher plus de gens à la Protection de la jeunesse, sous pression intense, croissante.

Ça répond à la 14e recommandation : « Attirer et retenir le personnel. » C'est un métier si difficile, dont on ne parle que lorsqu'un train déraille et que quelqu'un meurt. Et de toute évidence, les gens de la DPJ n'ont pas été assez soutenus. Les listes d'attente pour des enfants négligés sont trop longues depuis trop longtemps.

Voilà donc 47 millions pour améliorer tout ça.

Mais dans ce cas précis, est-ce vraiment ce qui a entraîné la mort de cette enfant ?

***

Voyons les deux premières recommandations de ce rapport qu'on ne peut pas lire.

Premièrement, il faut « s'assurer que les intervenants se rendent dans le milieu de vie des enfants le plus souvent possible ».

Pourquoi pensez-vous qu'on a mis tout en haut de la liste cette recommandation ?

Parce que, très évidemment, quiconque serait entré dans cette maison aurait compris que cette fillette était, sinon en danger mortel, du moins victime d'une grave négligence. Je rappelle que la belle-mère est maintenant accusée de meurtre au second degré (non prémédité) et le père de négligence criminelle causant la mort.