Les ours de Saint-Félicien

Les environs de Saint-Félicien sont un haut lieu de vélo de montagne, et comme prévu, après trois minutes de cahots spectaculaires, j'avais compté deux camions et trois vélos.

Mais une fois rendu au bout, là, tu peux te tromper. Aussi, l'ours m'attendait là dans son pick-up GM 92 rouge et rouille pour me montrer le chemin qui mène à son camp. Il avait beaucoup ri quand, en urbain GPSisé, j'avais demandé l'adresse. Mettons que le facteur se rend pas...

Il faut rouler une demi-heure dans un chemin forestier. Je lui dis qu'il est devenu un ermite, il concède qu'il est solitaire, mais ajoute que la compagnie de sa femme et les visites au village comblent son besoin de sociabilité.

Il est presque voisin de Philippe Couillard, résidant de Saint-Félicien, et qui est sorti de son hibernation pour donner une brève entrevue à une radio de Roberval la semaine dernière. Mais ils ne frayent pas dans les mêmes talles.

C'est un pays d'ours. Il y a la chute à l'Ours et son camping.

Il y a surtout, gros, gros événement, les deux bébés ours polaires au zoo de Saint-Félicien. Ils sont nés de deux mères, l'hiver dernier, à un mois de distance. Et Kinuk, le plus âgé des deux, est sorti la semaine dernière pour la première fois.

***

Si ce n'est pas de la coupe à blanc, ça en a l'air : les bords de route sont clairsemés de quelques chicots. On a laissé des peupliers et des bouleaux. On voit encore les traces de la machinerie lourde, même si les dernières coupes remontent à plus de cinq ans. On va replanter cet été.

La forêt morcelée fait place à des champs pourpres et violets. Ce sont des bleuetières immenses.

On arrive finalement dans l'antre de l'ours. Une cinquantaine de plants de tomates occupent le salon : il y a encore de la neige partout, ils devront attendre.

Les forêts autour sont des « terres de la Couronne », cédées aux forestières, ici essentiellement Résolu. « Parlez-moi pas de Résolu... »

« Pourquoi ?

- Ils prennent tout, ils donnent rien ! »

Il me dit que la forestière fait le strict minimum et moins pour l'entretien des chemins, pour lesquels elle reçoit pourtant des subventions. Chemins censés retomber dans le domaine public, mais utilisés surtout par les monstres mécaniques de Résolu. « Je prétends que s'ils ne les entretiennent pas, ça devient des subventions illégales en vertu de l'ALENA. »

Mais on avait dit qu'on parlerait laïcité...

Ce n'est pas d'hier que Paul Bégin ferraille publiquement à ce sujet. Il a notamment dénoncé parmi les premiers les tentatives en Ontario de faire appliquer la charia aux affaires matrimoniales - ce qui n'a pas eu lieu. Il a aussi présenté un mémoire à Bouchard-Taylor. Il a soutenu la charte de Bernard Drainville, malgré l'opposition de Jacques Parizeau, qu'il a tant admiré. « Ça ne m'a pas impressionné ! »

« L'État règle la vie en société sans avoir à tenir compte des croyances particulières. On ne peut pas être à moitié laïque. L'État et l'Église sont séparés, point. » - Paul Bégin, ancien ministre de la Justice

Pour lui, un insigne politique partisan ou un signe religieux, c'est du même ordre, c'est toujours du militantisme.

Pour lui, le projet de loi 21, on n'en parlera plus sous peu, ça entrera dans les moeurs, comme en France.

Modifier la Charte des droits et libertés ? Invoquer la disposition de dérogation ? L'ex-procureur général n'y voit rien de mal. « Je l'ai modifiée, la Charte, pour protéger les droits des homosexuels. »

« Oui, mais avec un consensus de l'Assemblée nationale, et pour protéger des droits individuels...

- Je l'aurais fait sans l'unanimité. Et la meilleure protection pour les religions, c'est la laïcité ! »

On a parlé de sa vie de militant, de la souveraineté, à laquelle il croit tout autant, du PQ, dans lequel il ne croit plus trop, mais aussi de ses talles secrètes de chanterelles et de morilles. Les minutes ont passé...

« On dirait qu'il y a de la fumée...

- Oh ! Mes carottes ! »

D'après moi, la casserole a brûlé avec.

L'ours et moi, on s'est mis d'accord sur ceci : pour l'opposition au projet de loi 21 aussi, les carottes sont très, très cuites.

***

« Je suis de celles qui se battent pour le retour des jeunes en région ! »

Comme tant d'autres, son fils aîné est parti étudier à Québec et a décidé de faire sa vie là-bas.

Sauf que Geneviève M'Boua est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle tient depuis 2016 une épicerie « ethnique et biologique » dans le centre-ville de cette ville de 10 000 habitants. On peut y acheter des poches de riz de 25 kilos, de la farine de manioc, du « foufou », qui est une farine de plantain, des citrons confits, de vraies tortillas mexicaines...

Le comble de l'intégration, je trouve, c'est être Africaine au Lac-Saint-Jean et déplorer l'exode des jeunes.

« Pourquoi Saint-Félicien ?

- Depuis toute petite, je voulais émigrer. Mais pas dans une grande ville. Montréal, c'est comme Abidjan : la circulation, les klaxons, le bruit... J'ai regardé sur l'internet et j'ai vu le lac Saint-Jean. J'ai trouvé ça très beau. »

Porte ouverte sur le Lac, un organisme qui aide les nouveaux arrivants à s'installer, l'a dirigée ici avec ses trois garçons.

Qui achète du foufou à Saint-Félicien ?

« Je suis la seule épicerie ethnique au Lac, alors les gens viennent parfois de loin. Mais pas seulement des immigrants. Les gens voyagent et ensuite veulent acheter les produits ethniques. »