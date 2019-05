«Faut respecter le Québec»

Rang Saint-Thomas, à Sainte-Thècle. C'est la seule information qui nous est parvenue. Ma grand-mère est née quelque part ici en 1897. Je roule tranquillement. J'observe les façades des maisons éparses. Peut-être finiront-elles par parler, me donner un indice...

Il y a quelques fermes bien tenues. Les sillons sont tracés de frais dans la terre encore froide. La neige n'a pas disparu à l'orée du bois. Une maison annonce des « médecines douces ». Une autre est abandonnée. Une vieille grange battue par le vent tient de justesse. Ça tient combien de temps, une grange en pruche ?

J'essaie d'imaginer la vie ici il y a 125 ans, quand on comptait 174 cultivateurs dans tout ce village qui tourne autour du lac des Chicots et du lac Croche, une heure au nord de Trois-Rivières.

Peut-être cette maison-ci ? Peut-être qu'il n'y a plus rien. Elle est partie d'ici en 1909, quand son père est mort, pour aller vivre dans un orphelinat à Saint-Tite et ne plus jamais revenir.

Sûrement, elle est venue acheter des bonbons au magasin général des Leblanc ? La vieille bâtisse de 1885 était à l'abandon depuis 20 ans quand un couple dans la vingtaine l'a racheté en 2016. Ils ont conservé les vieux comptoirs en bois arrondi. Ils en ont fait le café Aux cinq soeurs.

Pourquoi les cinq soeurs ?

« Quand le père Leblanc est mort, il a légué le magasin à ses filles, mais à condition qu'elles se marient pas, me dit un vieux client. Bon, là, à savoir si c'est la vraie histoire... Je sais pas, mais c'est ce qui s'est dit. Toujours est-il qu'aucune des cinq s'est mariée. Dans ce temps-là, fallait écouter les parents... »

***

Pendant que Chantal fait mousser du lait dans la cafetière italienne, quelques anciens du village jasent autour d'un café filtre. Un casse-tête collectif est installé sur une table. Et quelques jeunes agents de la Sûreté du Québec profitent de la Semaine de la police pour venir jaser avec les gens des pièges sur internet et de sécurité automobile.

Les retraités viennent le matin, les jeunes remplissent l'endroit l'après-midi.

Je m'assois à la table des anciens. Ils veulent bien me parler, mais « mets pas mon nom dans le journal », dit Jean.

« Pourquoi ?

- Autant c'est gros, Sainte-Thècle [2500 âmes], autant c'est petit. Les gens placotent. T'embarques une fille dans ton char en bas de la côte parce qu'il pleut, rendu en haut de la côte, les gens disent que tu couches avec ! »

OK, on ira avec les prénoms...

« Tu pouvais tout acheter ici : de l'huile à lampe, des vêtements, de la m'lasse dans un baril, des bonbons à une cenne... Y avait même la caisse populaire, au fond, là. Si tu déposais un 10 piastres pis que tu voulais le retirer le lendemain, elle voulait pas !

- Vous êtes pas assez vieux pour avoir connu les lampes à l'huile, quand même...

- L'électricité, c'était au village. Dans les rangs, c'est arrivé seulement en 1943. »

Il avait 8 ans.

Les bidons d'huile ont été remplacés par des contenants de savon liquide bio et de shampoing naturel vendus en vrac, fabriqués à trois minutes d'ici, à la savonnerie Belle à croquer, autre jeune entreprise du village.

Même à 80 ans, ils sont trop jeunes : personne ici n'a connu Blandine Gagnon, la mère de ma mère, mais « c'est sûr qu'elle est venue ici, tout le monde venait ici ».

Leurs pères étaient cultivateurs l'été et montaient dans les chantiers forestiers l'hiver. On a fait flotter des billots de bois dans la Saint-Maurice jusqu'en 1996...

Leurs mères étaient ménagères l'année durant.

***

« Je suis tolérant, mais jusqu'à un certain point, dit Richard.

- Quel point ?

- Dans le civil, tu t'habilles comme tu veux. Moi, je mets une casquette, mais il faut que tu respectes l'uniforme.

- Oui, mais nos soeurs avaient des voiles. Ça dérange quoi ? demande Jean.

- C'était notre religion à nous. C'est les gens qui ont bâti le village. Moi, je suis d'accord pour l'immigration, on n'a pas fait assez d'enfants. Ça en prend. Mais faut respecter le Québec. »

La conversation s'anime. Ils parlent de Réal, qui est allé en Algérie. Apparemment, après neuf heures le soir, c'est pas une bonne idée de cruiser les femmes. Richard ajoute que justement, c'est pour fuir ça que des musulmans ont immigré ici. « Sont comme nous autres. »

« Faut que t'ayes une tolérance, dit Alain. C'est juste une minorité qui fait du grabuge. »

« La grande, grande majorité, y a pas de problème avec leur religion, à part les extrémistes. En passant, les gens comme La Meute, je suis contre ça au boutte, ç'a pas lieu d'être au Québec. »

- Alain

Chantal est prise à témoin, vu qu'elle a un ami musulman. Elle l'a connu à Trois-Rivières, quand elle travaillait à L'Arche - l'oeuvre de Jean Vanier, qui vient de mourir, et qui héberge des handicapés intellectuels. Il y avait un local de prière, on a fini par en retirer les signes religieux. « Quand il vient chez moi, il prie et je ne le sais même pas. Je ne vois pas le problème. »

***

La patronne, Roxane Monfette, a 27 ans. Elle fait des conférences sur le retour des jeunes en région. Avec son conjoint Olivier Myre, elle a décidé de s'inventer son propre emploi « en région », en plus d'en créer dix et d'inventer un milieu de vie enraciné. Je lui demande son avis.