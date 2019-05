Pour une enquête publique

La ministre de la Justice doit immédiatement ordonner la tenue d'une enquête publique du coroner sur la mort de cette enfant de 7 ans, tellement la somme des incompétences et des négligences est révoltante.

On ne sait pas encore exactement comment ça a pu se produire. Mais on sait que cette enfant de 7 ans, torturée, martyrisée, séquestrée, n'est pas seulement morte de violence. Elle est aussi morte d'incompétence et d'indifférence institutionnelle.

Aussi, une fois qu'on aura accusé les « auteurs » du crime, on n'aura pas accompli grand-chose. Il faut savoir comment il se fait que ce Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie, déjà souvent blâmé sévèrement par les juges, ait pu laisser arriver cela.

Et ce n'est pas un rapport au ministre qui nous l'apprendra.

Il faut savoir qui savait quoi, qui a fait quoi et surtout qui n'a PAS fait quoi.

On n'en parle pas souvent, mais la Charte des droits et libertés de la personne du Québec nous impose aussi à tous une obligation de porter assistance à une personne en danger. Manquer à cette obligation, dans certains cas, ça peut devenir une infraction criminelle.

Moi, ce matin, je veux savoir si, en plus de ce crime indicible, il y a eu de la négligence criminelle chez ceux qui « savaient ».

***

Facile à dire après le fait, direz-vous ?

Pas vraiment, non. C'est pénible à dire, c'est horrible à regarder en face : cette fillette, ligotée, bâillonnée, séquestrée, a été placée en danger mortel, et plein de gens ont laissé faire.

Ce qui est révoltant, c'est que cette mort était presque annoncée. C'est aussi que des gens pleins de bonne volonté avaient alerté les autorités. Et que ça n'a rien donné.

Pourquoi ?

Prenons l'affaire par la fin. Cette enfant (signalée, placée, battue déjà par sa belle-mère, qui n'a pas perdu la garde !), cette enfant était absente de son école primaire depuis des semaines. Parce que prétendument on lui faisait l'école « à la maison ».

Voyons donc !

Qui a cru ça ?

Dans toutes les écoles du Québec, quand un enfant est absent, on appelle les parents. On pose des questions.

Comment se fait-il que, dans un cas où la négligence, puis la violence avaient été signalées, son absence n'ait alarmé personne ?

Ses parents étaient tellement incompétents que, pendant des années, cette fillette a été confiée à sa grand-mère. Puis, des années plus tard, le père surgit des limbes et veut « ravoir » sa fille. Il a une nouvelle conjointe, il a refait sa vie...

Cette femme a été déclarée coupable par la cour criminelle de voies de fait aux dépens de l'enfant un an plus tard. On a fait quoi ? On l'a laissée là !

La loi pourtant nous dit que les décisions doivent être prises dans l'intérêt fondamental de l'enfant. Mais il y a encore cette vieille mentalité souterraine de la loi du sang, comme s'il fallait toujours donner une autre dernière chance aux parents...

On passe l'éponge. On déplore le manque « d'outils » des parents. La fillette est battue ? On essaye encore ! On va tenter de les « encadrer ». On va les éduquer et les « rééduquer ». Les rééduquer à mort...

***

Alors quand je vois Alain Trudel, le directeur de la protection de la jeunesse de l'Estrie, s'amener en tremblant devant les médias et nous dire de ne pas faire d'« amalgames », de ne pas « sauter aux conclusions » et autres platitudes, je n'en suis que plus dégoûté.

Tout ce qu'il y avait d'important dans cette conférence de presse où il nous a dit qu'il ne pouvait rien dire, c'était le tremblement de sa voix.