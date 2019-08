Air Miles et les points qui refoulent

Amateurs de points et de milles, réjouissez-vous. Depuis la semaine dernière, les programmes de fidélisation n'ont plus le droit de rogner en douce les récompenses accumulées par leurs membres, comme on l'a vu trop souvent.

Beaucoup de membres arrivent au même constat, rapporte Jean-Maximilien Voisine, qui dirige le site web consacré aux cartes de crédit et aux programmes de fidélisation Milesopedia. « Les meilleurs tarifs sont souvent inaccessibles », a-t-il pu constater de sa propre expérience.

« Mais la dévaluation des milles est difficile à évaluer, car il n'y a pas de grille tarifaire comme chez Aeroplan », enchaîne-t-il. En plus, le catalogue de voyages, d'hôtels et de marchandises change constamment, ce qui complique les comparaisons dans le temps.

***

Mais en observant le prix d'un produit identique depuis trois ans, nous avons pu constater que les milles ont perdu le quart de leur valeur. Démonstration...

En 2016, il fallait 3325 milles Rêve pour se procurer un billet pour enfant valide pour cinq jours à Walt Disney World, indique M. Voisine. Comme ce billet valait 435 $ (en tenant compte du taux de change à l'époque), la valeur d'un Air Miles était donc de 13 cents.

Aujourd'hui, il faut débourser 4200 milles pour obtenir le même billet dont la valeur a pourtant légèrement baissé à 415 $ (en tenant compte du taux de change actuel). Cela signifie que la valeur d'un Air Miles n'est plus que de 9,9 cents.

Comme par magie, les milles se sont donc dépréciés de 24 %. Dommage pour les petites familles qui accumulaient patiemment des milles pour visiter le parc d'attractions.

Qu'en pense Air Miles ? « La valeur des milles fluctue selon de nombreux facteurs (ex. : évolution du prix de vente au détail, saisonnalité, taux de change, etc.). Ces facteurs peuvent entraîner une variabilité des milles requis pour une récompense », m'a-t-on répondu par courriel.

Morale de l'histoire ? Au lieu d'accumuler des milles Rêve échangeables contre des voyages ou des marchandises, il est plus avantageux d'accumuler des milles Argent qui donnent droit à des remises en magasin ou des cartes cadeaux. C'est clair, net et transparent. Les clients obtiennent 10 $ de remise contre 95 milles, ce qui équivaut à 10,5 cents le mille.

***

Mais il n'y a pas que la dévaluation des milles qui fait tiquer les membres Air Miles. Sans faire de bruit, à la fin de 2018, Air Miles a troqué les agences de voyages de Transat pour Redtag.

Les membres ne peuvent plus obtenir de milles directement auprès de Transat Travel, Club Voyages, Voyages Transat, Travel Plus, Marlin Travel et tripcentral.ca. Ils ne peuvent pas non plus utiliser leurs milles pour acheter des certificats de voyage Transat.

« Pas mal de personnes sont frustrées parce que ça change leurs habitudes », rapporte M. Voisine.

« Ça m'a fâchée », dit justement Annabelle Dufour, qui utilisait chaque année ses milles accumulés pour se procurer des chèques cadeaux chez Club Voyages.

Mais Air Miles explique que ce changement d'agence a permis d'augmenter l'offre de forfaits vacances, ce qui inclut les produits de Transat, mais aussi d'autres fournisseurs comme Vacances Air Canada, Vacances WestJet, Vacances Sunquest, Évasions Porter et Vacances Sunwing.

De cette manière, les membres auront davantage de flexibilité.

Mais pour Mme Dufour, finis les voyages. Elle préfère « passer » ses milles en faisant l'épicerie chez IGA. Quant à son mari, les récents changements l'ont fait déchanter et il a laissé tomber sa carte de crédit associée à Air Miles.