Oli voulait revivre

Marlène compte envoyer bientôt une lettre au gouvernement de François Legault et aux autorités du milieu de la santé pour leur rappeler l'urgence d'agir. Car de trop nombreuses recommandations qui pourraient améliorer le système de santé mentale ont été négligées au fil des ans. Et cette négligence tue et brise à jamais des vies.

Marlène espère que les choses puissent changer et que les approches pour traiter les problèmes de santé mentale, en particulier pour les jeunes dans la période critique de 15 à 25 ans, soient revues et qu'il y ait une meilleure collaboration entre les différents médecins et établissements pour assurer une cohérence dans le diagnostic et le traitement. « Les 18-25 ans se trouvent perdus dans un monde d'adultes saturé. Il faut leur faire une place convenable. »

Une autre leçon à tirer de la tragédie d'Olivier concerne le système de santé. Dans son rapport, la coroner Spénard déplore le fait que le jeune homme n'ait pas pu obtenir un suivi plus étroit. « Il est par ailleurs malheureux que la persistance d'idées suicidaires non actives [sans plan de suicide] ne donne pas lieu à une prise en charge médicale plus serrée, écrit-elle. La législation québécoise ne permettant pas à l'heure actuelle de restreindre la liberté d'une personne sauf en présence d'un danger grave et immédiat, il était impossible d'imposer à M. Bergevin une surveillance plus étroite ou encore une hospitalisation. »

Depuis quelques années, le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) met à la disposition du public une ligne confidentielle pour signaler des préoccupations en matière d'armes à feu (1 800 731-4000). Quiconque a des inquiétudes concernant un proche, un collègue ou un voisin qui a des armes à la maison et un comportement susceptible de nuire à sa propre sécurité ou à celle des autres peut appeler. Mais la ligne reste malheureusement peu connue. En août 2017, la coroner Francine Baillargeon, dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un homme de 45 ans de Montmagny qui s'est suicidé avec un fusil de chasse, a recommandé à la Sûreté du Québec (SQ) de faire connaître davantage cette ligne téléphonique. Car là encore, l'homme avait consulté un médecin et un psychiatre qui savaient qu'il avait des armes à la maison.

Lorsque placés devant un patient suicidaire ayant accès à des armes à feu, les professionnels de la santé devraient-ils le signaler systématiquement aux autorités policières ? Et devraient-ils toujours hospitaliser le patient ? Pas nécessairement, nous explique la Dre Karine J. Igartua, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. La psychiatre, qui travaille aussi à l'urgence psychiatrique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), convient toutefois que le système de prise en charge en santé mentale comporte des lacunes.

QUESTION: À PARTIR DU MOMENT OÙ L'ON SAIT QU'UN PATIENT SUICIDAIRE A UNE ARME À FEU ET QUE CELA FAIT PARTIE DE SON PLAN DE SUICIDE, POURQUOI SYSTÉMATIQUEMENT NE PAS AVOIR RECOURS À LA LOI ANASTASIA QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS D'AVISER LA POLICE ET DE RETIRER L'ARME PAR MESURE DE SÉCURITÉ ?

RÉPONSE: Pour avoir la collaboration du patient, ce n'est pas par là que je commencerais. Je lui dirais d'abord : est-ce qu'on peut appeler ton père et lui demander de retirer l'arme de la maison ? Je le ferais avec son accord. Parce que cela fait peur au patient de voir la police débarquer chez lui et prendre quelque chose qui lui appartient ou qui appartient à un membre de sa famille. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais pour moi, c'est un dernier recours, pas un premier recours. Car ça vient briser le lien thérapeutique.

Q: DANS LES CAS DE VIOLENCE CONJUGALE, LA POLICE RETIRE L'ARME PAR MESURE DE PRÉVENTION. POURQUOI CE NE SERAIT PAS LA MÊME CHOSE DANS LE CAS D'UNE PERSONNE SUICIDAIRE ?

R: C'est une bonne question. Dans les cas de violence conjugale, on n'a pas un lien thérapeutique. C'est la police qui décide d'intervenir et de porter des accusations. Et à la limite, la victime n'a pas un mot à dire. Il n'y a pas une alliance thérapeutique qu'on doit préserver. La police intervient et c'est tout, peu importe que la victime soit contente ou pas qu'elle le fasse. Et on a affaire à une violence envers autrui plutôt qu'à une violence envers soi-même et à une alliance thérapeutique. Ce n'est donc pas tout à fait la même situation.

Q: ULTIMEMENT, DEVANT UN PATIENT SUICIDAIRE, SUR QUOI SE BASE-T-ON POUR DÉCIDER D'HOSPITALISER OU NON ?

R: Ça fait 20 ans que je fais de l'urgence. Mon principe à moi, c'est si je ne vais pas m'endormir ce soir parce que je vais penser à la sécurité d'un patient, je ne le laisse pas partir. Des fois, je vais carrément le dire au patient comme ça : « Je ne peux pas te laisser partir parce que tu ne me rassures pas. »

Q: QUE RÉPONDEZ-VOUS À UNE MÈRE ENDEUILLÉE QUI DIT : « ON NE LAISSE PAS SORTIR UN PATIENT CARDIAQUE DE L'HÔPITAL AVANT DE L'AVOIR STABILISÉ. COMMENT SE FAIT-IL QU'ON LAISSE SORTIR DES JEUNES QUI ONT DES PENSÉES SUICIDAIRES » ?

R: Un patient qui est à risque maintenant, qu'il veuille rester ou pas, je vais le garder. Mais mon rôle, c'est d'évaluer le risque aigu, d'évaluer la maladie mentale et de faire le traitement. Si on dit : un patient qui est cardiaque, comment ça se fait qu'on ne lui donne pas un pacemaker ? C'est peut-être qu'il a besoin d'une cardioversion et non d'un pacemaker. Mais en santé mentale, tout le monde a l'impression d'être un expert et de savoir de quoi le patient a besoin. Si la famille dit que c'est ce dont le patient a besoin, elle a l'impression de savoir. Alors qu'on ne ferait jamais ça en oncologie ou en cardiologie. On ne dirait pas : ce n'est pas ce médicament contre le cancer que je veux que tu lui donnes, mais plutôt celui-là.

Q: MAIS SI ON PARLE D'UN CAS OÙ IL Y A EU SUICIDE, PEUT-ÊTRE QUE L'INTUITION DU PARENT QUI, SANS ÊTRE UN EXPERT, DIT « VOUS DEVRIEZ LE GARDER » ÉTAIT LA BONNE ?

R: Là, on parle de quelque chose de différent. La maladie mentale, c'est hyper difficile pour les familles. C'est l'enfer pour elles. Parce qu'on veut ce qui est bien pour nos proches. Et ils ne veulent pas toujours ce qui est bien pour eux. Et on n'a pas le contrôle sur leur comportement. C'est très, très difficile d'être impuissant face aux gens qu'on aime quand on voit qu'ils font quelque chose de douloureux. C'est douloureux aussi pour les psychiatres. Les psychiatres n'en veulent pas, de suicides. Mais on n'est pas non plus tout-puissants. On n'est pas des magiciens. On peut offrir des traitements. Il y a des limites à ce qu'on est capables de faire. Mais cette impuissance que les familles vivent, comme c'est tellement souffrant, on cherche un coupable. On cherche à mettre le blâme quelque part.

Q: LA LOI NE PERMET PAS NON PLUS AUX PSYCHIATRES D'HOSPITALISER UN PATIENT QUI NE PRÉSENTE PAS UN DANGER IMMÉDIAT POUR LUI-MÊME OU POUR AUTRUI...

R: En vertu de la loi P-38 pour protéger les personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, le critère, c'est la dangerosité immédiate. Les juges l'interprètent de façon très, très restrictive. Si je prends quelqu'un qui a des idées suicidaires mais qui n'est pas à risque cette semaine ou la semaine prochaine, si je décide de le contraindre de rester à l'hôpital et qu'il ne veut pas, il va aller voir le juge et dire : vous m'avez mal compris, je ne suis pas suicidaire, laissez-moi partir. Et là, je viens de rompre toute alliance thérapeutique. La possibilité de travailler avec ce patient, je viens de la perdre parce que je l'ai contraint à rester.

Q: Y AURAIT-IL LIEU DE CHANGER CETTE LOI ?

R: On a travaillé en ce sens avec un organisme d'aide aux familles. On essaie d'avoir une écoute au ministère de la Santé pour faire changer cette loi. Le psychiatre est toujours pris entre « si j'hospitalise contre son gré, je vais me faire dire que j'aurais pas dû... Et si je ne l'hospitalise pas contre son gré, je vais me faire dire aussi que je n'aurais pas dû ». On a des pressions d'un côté et de l'autre. Moi, j'essaie d'y aller avec le besoin du patient et de préserver l'alliance thérapeutique.

Q: LE PLAN D'ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020 RECOMMANDE DE MEILLEURS SERVICES ADAPTÉS POUR LES 18 À 24 ANS. Y A-T-IL UN MANQUE CRIANT DE SERVICES POUR LES JEUNES ?

R: Le problème, c'est qu'il y a une trop grande marche entre 17 ans et 18 ans. Dix-sept ans et moins, c'est les services de pédopsychiatrie avec tout l'encadrement et la ouate qu'on leur donne. Et à 18 ans, on s'attend à ce qu'ils soient majeurs et vaccinés et qu'ils soient capables de naviguer dans le système par eux-mêmes. En plus, beaucoup de maladies mentales se déclarent entre 15 et 25 ans. Ça n'a pas de sens au niveau de l'organisation des soins d'avoir du 15-18 ans et du 18 ans et plus. On devrait avoir du 15-25 ans. Dans certains endroits, on commence à avoir des équipes où des pédopsychiatres et des psychiatres adultes se mettent ensemble pour essayer de développer des services 15-25 ans. Ça se fait par exemple en services de premier épisode de psychose. Parce que la psychose, chez les garçons, l'âge moyen pour se déclarer, c'est 20 ans. Chez les filles, c'est 25 ans. En on sait que plus on intervient rapidement, plus on réduit le risque de chronicisation et de chute de capacités fonctionnelles.

* Les réponses ont été abrégées par souci de clarté.