Entre l'hypnose et la perplexité

J'ai eu l'impression de tomber sous hypnose, hier, en écoutant Stephen Bronfman et Pierre Boivin vanter les mérites d'un club de baseball majeur en garde partagée entre Montréal et Tampa Bay.

Les deux hommes sont de solides vendeurs. Ils ont loué le concept de « villes soeurs », souligné que nous vivons dans un « monde différent » où les modèles d'affaires sont constamment remis en cause, salué « l'audace » du baseball majeur qui leur permet d'étudier une idée « novatrice ». Ils ont parlé « d'économie de partage », des Airbnb et Uber de ce monde, et dit qu'il était « fascinant » de voir le sport obtenir l'occasion d'emboîter le pas à ces grands bouleversements.

Après une demi-heure, la tête pleine de ces mots magiques (comment, après tout, être contre le progrès ?), j'étais prêt à faire un dépôt pour une paire de billets de demi-saison, pour cette future demi-équipe, dans un nouveau stade demi-moderne, sans toit rétractable ni sièges chauffants. C'est vous dire à quel point ils se sont exprimés avec conviction.

Le charme n'a cependant pas duré. Et très vite, je me suis demandé pourquoi Bronfman et Boivin soutenaient un plan pareil qui, avouons-le, n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait du retour des Expos.

(D'ailleurs, rayons les mots « retour des Expos » de notre vocabulaire. Le projet maintenant sur la table n'est pas celui de la renaissance des Z'Amours, mais quelque chose de fort différent. D'une part, l'équipe ne pourrait s'appeler ainsi, il faudrait trouver un nom susceptible de représenter deux villes n'ayant absolument rien en commun. Et pourquoi pas les Moitié-Moité ? Half & Half, ça se dit bien en anglais aussi. D'autre part, et j'y reviendrai plus loin, nos Expos profitaient du sceau « 100 % Montréal », de là l'attachement qu'on éprouvait pour eux.)

***

Les plus calculateurs diront que l'approche de Bronfman et Boivin est stratégique. Et qu'au fond, en autorisant l'étude de ce concept de garde partagée, le baseball majeur veut accentuer la pression sur les autorités publiques de la grande région de Tampa Bay afin d'obtenir un nouveau stade. Si ça fonctionne, tant mieux pour eux. Montréal serait alors récompensé en obtenant un club de l'expansion. Dans le cas contraire, les Rays déménageraient en bonne et due forme à Montréal, sans garde partagée.

Ce raisonnement est valable, mais ne me convainc pas entièrement. Bronfman me donne vraiment l'impression de privilégier, pour des raisons économiques, la garde partagée : risque financier moins important (un club de l'expansion coûterait une fortune), stade beaucoup moins coûteux (pas de toit rétractable), organisation déjà performante, ce qui évite les saisons de petite misère qui sont souvent le lot des nouvelles concessions, et aucun match à Montréal en avril et en mai lorsqu'une pluie froide peut gâcher la soirée.

Ce calendrier permettrait aussi à l'équipe de se sortir des pattes du Canadien au printemps. (Oui, un jour ou l'autre, Carey et ses camarades participeront aux séries éliminatoires.)