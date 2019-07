Petite révolution à la Maison Adhémar-Dion

« Une heure plus tard, me raconte Marc Hervieux, Claudette me rappelle : la dame avait demandé l'aide médicale à mourir et elle venait d'avoir sa réponse. Elle allait la recevoir le lendemain matin, à peu près au moment où je pensais passer la voir... »

La suite à la fin de cette chronique.

***

Ce qui frappe dans le bout de l'histoire que je viens de commencer à vous raconter, c'est bien sûr la générosité de coeur de Marc Hervieux. Comme d'autres, sans faire de selfie ni de communiqué de presse, Hervieux fait des gestes semblables. Je note que c'est moi qui l'ai sollicité, quand j'ai eu vent de cette histoire.

Mais socialement, je vous dirais que ce qui est frappant, pour ne pas dire révolutionnaire, c'est qu'une maison de soins palliatifs offre l'aide médicale à mourir (AMM).

Dans le spectre des années 2012 à 2015, au coeur du débat sur la fin de vie, les Québécois ont envoyé un signal clair à leurs élus : nous voulons avoir accès à l'aide médicale à mourir. Le Québec s'est doté d'une telle loi, suivi par le fédéral (qui a été forcé par la Cour suprême).

Des Québécois étaient (et sont encore) réticents. Parmi les récalcitrants : les maisons de soins palliatifs. Quand Québec préparait sa loi, les maisons de soins palliatifs avaient été catégoriques : jamais l'aide médicale à mourir ne serait administrée sous leur toit.

Ce raisonnement était en phase avec celui de la communauté des soins palliatifs : la douleur, ça se soulage, c'est notre métier, notre mission. Mettre fin à la vie n'est pas notre mission. Ça n'arrivera jamais chez nous...

La mission particulière des maisons de soins palliatifs - tenues à bout de bras par les communautés où elles sont ancrées, à coup de bénévolat et de campagnes de financement - a convaincu le gouvernement du Québec de ne pas forcer ces institutions à offrir l'aide médicale à mourir.

Quelques années plus tard, le réel a rattrapé les maisons de soins palliatifs. Sur 34, elles sont désormais 7 à offrir ce soin. La réflexion est en cours dans plusieurs autres maisons de soins palliatifs, m'a dit Marie-Julie Tschiember, de l'Alliance des maisons de soins palliatifs : « Le temps qui passe et les témoignages rassurants des maisons qui donnent l'AMM contribuent à la réflexion des dirigeants des autres maisons. »

***

La première fois qu'une résidante de la Maison Adhémar-Dion a demandé l'aide médicale à mourir, ce soin était disponible et légal au Québec... Mais la Maison ne l'offrait pas.

On a donc transporté la femme à l'hôpital, pour qu'elle puisse y recevoir ce soin.

Nicole Vaillancourt, DG de la Maison Adhémar-Dion, se souvient du cas avec émotion : « Les infirmières de la Maison étaient tellement attachées à cette femme qu'elles ont refusé de la lâcher. Elles l'ont accompagnée à l'hôpital pour ses derniers moments. »