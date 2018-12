Le beau navet

C'est l'histoire d'un gars qui rêvait de faire du cinéma et qui était prêt à tout pour en faire. Un gars qui aurait pu s'appeler Xavier Dolan à cause de la détermination folle qui l'animait. Mais c'est aussi un gars à qui il manquait un ingrédient essentiel pour faire du cinéma comme Xavier Dolan. Cet ingrédient essentiel est une combinaison de sensibilité et de maîtrise qui s'appelle le talent. Et malheureusement, notre homme en manquait cruellement - du talent, s'entend.

C'est l'histoire d'un autre gars, un monsieur riche et puissant, assis sur un empire de salles de cinéma et qui à cause de son pouvoir, se permettait de faire la leçon aux cinéastes québécois en baptisant leurs oeuvres d'un sobriquet qui n'existe même pas dans le dictionnaire : les films lamentards, se lamentait-il avant d'ajouter que pour combattre cette tendance lourde dans le cinéma québécois, «il faudrait qu'on recommence à faire des films que le monde veut voir».

Ce préambule pour expliquer la genèse de Papa est devenu un lutin, un film réalisé à compte d'auteur, c'est-à-dire sans financement public, par Dominique Adams et distribué depuis vendredi dernier dans plusieurs cinémas Guzzo, gracieuseté de Vincenzo Guzzo lui-même, qui a décidé de donner un coup de pouce au réalisateur à qui il a claqué la porte au nez à maintes reprises.

Selon le journaliste Nicholas De Rosa de la plateforme numérique Tabloïd, Papa est devenu un lutin est tellement mauvais qu'il en est bon. Mais ce journaliste est trop généreux.

Moi, je serais plutôt d'avis que ce film qui met en vedette un papa qui se mue en crétin est tellement mauvais qu'il est - n'ayons pas peur des mots - carrément pourri.

C'est du moins la réflexion que je me suis passée vendredi dans l'immense salle vide, hormis une maman et sa petite fille assises au fond en haut et qui sont parties au bout d'un quart d'heure, m'abandonnant à mon triste sort face à cet écran géant où s'est déployé, pendant une heure et onze minutes, le plus étrange objet non identifié et non identifiable qu'il m'ait été donné de voir.

Pour être tout à fait honnête, j'avais vu la bande-annonce il y a quelques semaines et découvert, avec une certaine stupéfaction, la peintre et lofteuse Elisabetta Fantone en maman full fru et l'humoriste Jean-Marie Corbeil déguisé en lutin grimaçant. Sur le coup, j'avais cru à une blague, une parodie, un pastiche moqueur et délibérément con des films d'elfes et de lutins. Et puis, j'ai compris que j'avais tout faux, que ce film mal foutu, à la trame narrative molle et redondante, aux personnages de carton interprétés par des acteurs caricaturaux, aux répliques clichées, n'était pas une blague. C'était un accident de voiture ou un déraillement de train qui se prenait au sérieux et qui voulait accoucher d'un film que le monde voudrait voir. Vraiment? Le monde veut voir des films comme celui-là?