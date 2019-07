L'incroyable saga du square Viger

Au printemps 2015, dans la frénésie entourant le 375e anniversaire de Montréal, l'administration Coderre lance un ambitieux projet de réaménagement des îlots Chénier et Daudelin du square Viger. Rapidement, la famille de Charles Daudelin, l'artiste-sculpteur qui a réalisé les éléments composant la fameuse Agora, s'oppose à la démolition des structures. Des voix (architectes, urbanistes, artistes et chroniqueurs) s'élèvent.

« Je veux bien qu'on se fasse un gros câlin collectif à la fin, mais en bout de ligne, il faut un réaménagement », déclare alors le maire Denis Coderre.

L'empressement et la légendaire fermeté de Denis Coderre n'ont pas raison du mouvement populaire qui se forme et qui vient à la défense du travail de l'artiste.

Ceux qui avaient toujours trouvé le lieu peu accueillant et qui souhaitent un rasage complet perdent la bataille.

Le projet est mis en veilleuse pendant quelques mois. Les concepteurs et la Ville font finalement marche arrière et reviennent avec une autre proposition qui consiste à conserver quelques-unes des pergolas du projet d'origine. On précise également qu'on restaurera et mettra en valeur d'autres oeuvres faisant partie du square, dont le monument dédié à Jean-Olivier Chénier et la sculpture-fontaine appelée Mastodo. On relance finalement le chantier à l'été 2016.

Wô les moteurs ! dit alors le ministère des Transports du Québec (MTQ). Comme le square est situé au-dessus du tunnel Ville-Marie et que la boucle de la ligne orange passe également par là, les experts du MTQ exigent d'inspecter le tout afin de s'assurer que les travaux n'abîmeront pas les structures souterraines.

Le temps passe. Et passe.

Valérie Plante, alors conseillère du côté de l'opposition officielle, qualifie le projet de « mal attaché ». Elle n'arrive pas à comprendre comment l'administration de Denis Coderre a pu lancer les travaux sans avoir réglé au préalable ces détails techniques.

« On a fait sortir les itinérants qui fréquentaient le parc, dit-elle aux médias. Les employés du CHUM utilisaient ce parc. Ça sert à quoi de boucher le secteur si rien ne bouge par la suite ? »

Le maire Denis Coderre, maître dans l'art de rassurer les citoyens, réplique : « S'il y a quelque chose où il n'y a pas de problème, c'est bien ce dossier-là. Fiez-vous à moi. » La Ville de Montréal parle d'un « léger retard », mais se dit « confiante » de pouvoir respecter l'échéancier prévu.

Septembre 2017. le MTQ donne finalement le feu vert aux travaux. Deux mois plus tard, on suspend les opérations en raison de la saison hivernale. Cette pause donne l'occasion à Valérie Plante, qui, le soir du 16 novembre, a délogé Denis Coderre, de se mettre le nez dans le projet.

Le temps passe. Et passe.

Août 2018. Luc Ferrandez, alors responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, annonce que le comité exécutif donne son approbation à une révision du projet avant d'ajouter que l'administration actuelle l'a finalement « peu amélioré ».

La nouvelle équipe, tout comme la précédente, dit avoir réalisé que les contraintes de ce projet étaient énormes. « On est arrivés à la conclusion qu'il fallait faire le parc avec une cuillère et une truelle », déclare Luc Ferrandez.