Quel avenir pour le Vieux-Port?

Mais le Vieux-Port n'est pas parfait. Après les grands travaux des dernières années, certains aspects mériteraient maintenant une attention particulière. Je pense à la voie cyclable et piétonnière qui longe la rue de la Commune. Non mais, quel bordel !

Tentez l'expérience d'emprunter cette voie en vélo ou à pied en partant de Saint-Denis pour vous rendre jusqu'au musée Pointe-à-Callière. Vous vous buterez à une série de tronçons discontinus tantôt en bitume, tantôt en gravier, tantôt en dalles. On avance et on ne sait à quelle piste se vouer. Les touristes, moins habitués que nous, ont le regard de ceux qui vivent leurs derniers instants.

Le problème avec cette voie, c'est qu'elle a été créée uniquement pour les cyclistes, m'a-t-on expliqué.

Il ne devrait pas « en principe » y avoir de piétons. Ces derniers doivent circuler sur la promenade qui a été aménagée en bordure du fleuve. Et que se passe-t-il avec les piétons qui ont choisi de marcher sur cette promenade ? Ils se plaignent de la présence des cyclistes qui ne devraient pas « en principe » être présents.

Tout un bordel que je vous dis ! C'est pour mettre de l'ordre dans tout cela que la Société du Vieux-Port de Montréal lance ces jours-ci un projet de signalisation. On va en profiter pour apporter quelques modifications « cosmétiques » à cette voie.

Pour bien comprendre ce qu'on allait faire sur ce passage long de 2,5 kilomètres, je suis allé rencontrer Serge Labelle, directeur de la maintenance et de la construction, et Sophie Morin, directrice du marketing et des communications, à la Société du Vieux-Port de Montréal. J'en ai profité pour leur parler des terre-pleins qui se trouvent sur cette voie (à la hauteur de la rue Marguerite-d'Youville) qui ont été dépouillés de leurs arbustes et remplis de gravier triste et gris.

On m'a assuré que la verdure allait bientôt apparaître. D'ailleurs, cette opération a déjà commencé à certains endroits. Mais pourquoi avoir retiré les arbustes qui poussaient là depuis longtemps ? Parce qu'ils avaient fait leur temps, qu'ils étaient devenus envahissants et qu'il était devenu difficile de les entretenir, m'a-t-on répondu.

Bref, on veut refaire la signalisation (lignage, ajout de chicanes, etc.) de cette piste cyclable, revoir la verdure et ajouter du mobilier urbain. Mais tout cela, c'est en attendant que la grande opération se fasse ! De quoi parle-t-on au juste ? Du vaste projet de 175 millions de dollars qui vise à revoir complètement la voie qui longe la rue de la Commune (entre la chaussée et la voie ferrée) et d'autres parties du Vieux-Port.