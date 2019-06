Une fête juste pour lui

À la fin des années 50, Pierre Nadeau et Richard Garneau présentent une émission de radio consacrée à la chanson française qui s'appelle La Gambille. C'est ainsi que Ferland découvre Brassens, Bécaud et Aznavour. « J'ai commencé à écouter ces artistes, à voir comment ils écrivaient leurs chansons. »

Ferland devient annonceur à son tour. Et le soir, il gratte sa guitare. Il apprend deux accords, puis trois. Les premiers vers apparaissent. Un patron de Radio-Canada l'aide à faire un choix. « Il m'a dit : "Vous avez du talent comme chanteur, mais comme annonceur, vous êtes plutôt mauvais." »

Les premières chansons naissent : Feignez de dormir, Avant de m'assagir, Les fleurs de macadam, Les immortelles... Puis un matin, à la radio, il entend le grand Félix interpréter Ton visage.

« Tu sais, quand tu commences ta carrière et que Félix Leclerc enregistre une de tes chansons, c'est énorme. En plus, il ne me l'avait pas dit. Pour moi, ce fut une sorte de consécration. »

Ferland plie bagage et traverse l'Atlantique pour tenter sa chance en France. Il monte un tour de chant composé des chansons de ses premiers disques, dont Feuille de gui, qui lui a fait gagner en 1962 le concours international Chansons sur mesure, à Bruxelles. Un soir qu'il chante à Bobino, il conclut comme il se doit la chanson.

« Dites-moi comment, mère

Écrit-on le mot paix ? »

« Et là, dans le fond de la salle, y'a un spectateur qui se lève et qui crie : "P-E-T". Des spectateurs ont ri. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit qu'il fallait que je poursuive mon tour de chant comme si de rien n'était. Mais la chanson qui suivait commençait ainsi : "Je sens encore ma main..." La salle au complet a croulé de rire. J'ai dû sortir de scène », raconte-t-il en riant aux éclats.

Cette vie qu'il n'a pas vue passer s'écoule doucement depuis qu'il a annoncé son retrait de la scène lors d'une grande tournée d'adieu en 2006 et 2007, entrecoupée par un AVC. Mais bon, couper complètement les ponts avec un métier pratiqué avec passion pendant près de 60 ans est difficilement faisable. C'est pourquoi Jean-Pierre Ferland s'offre de temps en temps de petites visites sur scène. On le verra par exemple à la Fête de la musique de Tremblant comme invité d'Angèle Dubeau, le 1er septembre.

Cette vie qu'il n'a pas vue passer lui inspire depuis quelques mois des chansons en vue d'un prochain disque.