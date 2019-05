Place à la Commission Ferrandez-Taillefer

Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer vont former le prochain tandem de commentateurs dans l'émission matinale du 98,5. En compagnie de l'animateur Paul Arcand, l'ex-politicien et l'homme d'affaires vont aborder, chacun à travers leur prisme, les sujets qui font l'actualité. De plus, l'ancien maire du Plateau-Mont-Royal interviendra quotidiennement dans la nouvelle émission du retour à la maison animée dès cet automne par Patrick Lagacé.

Le 14 mai dernier, Luc Ferrandez a annoncé son retrait de la vie politique. Au cours de plusieurs entrevues, il avait fait part de son désir de devenir chroniqueur. L'équipe de Cogeco a entendu le message et a réagi au quart de tour. Le controversé politicien de 56 ans n'aura finalement pas été chômeur très longtemps.

« En fait, j'ai reçu une proposition quelques minutes seulement après mon annonce. Quand je suis allé parler à Mario Dumont dans les studios de TVA, Paul Larocque est venu me voir. Il m'a dit qu'il me verrait bien à La joute. Je lui ai dit : "Moi, pas pantoute ! Ça fait 10 ans que TVA s'amuse à me dépeindre de façon négative, je ne vois pas comment on pourrait devenir de bons collaborateurs." Je ne travaillerai jamais pour TVA. »

Luc Ferrandez est actuellement en pourparlers avec d'autres médias. Certains conseils d'administration souhaiteraient également pouvoir compter sur son expérience.

« Je ne peux pas me permettre de rester sans travail. Je n'en ai pas les moyens. Quand on donne sa démission, on n'a pas droit à la prime de transition. »

- Luc Ferrandez

Reconnu pour son franc-parler et ses prises de position marquées dans diverses causes, dont la protection de l'environnement, Luc Ferrandez est conscient que ses idées risquent de faire beaucoup de vagues lorsqu'il les présentera sur les ondes du 98,5.

« Quand j'ai donné ma démission, je suis allé lire les commentaires sur le site du 98,5. Tout cela n'est sans doute pas représentatif de l'ensemble des auditeurs de la station, mais je me suis rendu compte que 80 % des commentaires étaient durs à mon égard. Je me suis dit que j'avais envie de parler à ce public. »

Luc Ferrandez n'aime pas avoir devant lui des gens qui ont des idées qu'il qualifie « d'à peu près ». Il préfère nettement ceux qui ont des opinions fermes et tranchées, même si elles sont contraires aux siennes. « Louise Harel m'a déjà dit : "On ne peut s'appuyer que sur les gens qui nous résistent." Ce mandat va me permettre de faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire de la recherche et de la vulgarisation. Il va surtout me permettre de créer un échange d'information. C'est ce que j'aime le plus faire. »

Parmi les sujets qu'il a déjà hâte d'aborder, on retrouve bien évidemment l'environnement, mais aussi l'éducation, la pauvreté, les locations sur Airbnb ainsi que les budgets du provincial et du fédéral. Qu'en sera-t-il des sujets municipaux ? « Je vais les aborder avec générosité, dit-il. Je connais ce domaine de fond en comble. Et ça va me faire plaisir de fournir toute l'information dont je dispose. »

Est-ce que la mairesse Valérie Plante et ses anciens collègues du comité exécutif doivent craindre l'arrivée de ce nouveau commentateur à la langue bien pendue ? « En gros, non, je vais être honnête et respectueux de leur travail. Mais je vais être insistant. J'ai toujours aimé l'être. C'est pour cela que j'ai dû donner ma démission. »

DROITE OU GAUCHE ?

Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer sont enchantés de travailler ensemble. Ces deux personnalités, que plusieurs choses opposent, ont envie de débattre tous les matins sur des sujets divers. « Alexandre m'a dit : "On va vouloir me camper dans le rôle du gars de la droite, mais tu vas voir que j'ai un côté progressiste", raconte Luc Ferrandez. Je lui ai dit : "Tu vas voir, Alexandre, à côté de moi, tu auras toujours l'air plus à droite" », ajoute-t-il en riant.

De son côté, Alexandre Taillefer dit avoir beaucoup réfléchi à l'offre que lui a faite Paul Arcand. « J'ai réalisé qu'on peut participer au débat autrement qu'en politique, dit-il. Vous comprendrez que je n'ai pas eu tellement de succès de ce côté... [rires] Pour moi, c'est donc la suite de l'implication sociale que je veux avoir au Québec », précise celui qui a déjà publié des chroniques dans le magazine Voir.

Alexandre Taillefer affirme qu'il a beaucoup de respect pour son nouveau collègue.