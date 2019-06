Papas synchros

Il y a un an, Peter Georgiou ne savait pas nager. Hier, avec cinq autres pères, il a plongé dans une piscine publique et donné son premier spectacle de nage synchronisée.

Aucun des papas de Saint-Laurent, à ma grande surprise, n'a vu le film. C'est plutôt un groupe de pères de Winnipeg, inscrit l'hiver dernier à une compétition de natation artistique, qui les a inspirés à faire le grand saut (dans la piscine du complexe sportif de Saint-Laurent). Ils étaient bénévoles dans une compétition de leurs filles - des préadolescentes et adolescentes de 9 à 13 ans - lorsque l'un d'entre eux a proposé, mi-sérieux, mi-badin, qu'ils forment leur propre équipe.

Ce fut l'étincelle. Depuis un mois et demi, ils s'entraînent chaque semaine. Je suis allé à leur rencontre le week-end dernier, à l'occasion d'une répétition de leur chorégraphie. Et j'ai retrouvé par hasard Peter, un ami du secondaire que je n'avais pas revu depuis 30 ans. « Mes enfants se moquaient de moi parce que je ne savais pas nager, m'a-t-il confié. La première fois que j'ai sauté dans la piscine l'an dernier, j'avais des flotteurs aux bras ! » Aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus d'assurance qu'il s'élance dans l'eau et exécute des figures sur le dos, en formation avec ses camarades, sous le regard à la fois amusé et admiratif de sa fille, qui s'entraîne avec son équipe à quelques mètres.

Le club Synchro Saint-Laurent, dont Peter est le trésorier, ne comptait que 20 nageuses il y a deux ans, lorsqu'il a intégré un volet compétitif. Il compte désormais près de 70 athlètes et aimerait attirer des garçons. Le groupe des moins de 12 ans, celui de la fille de Peter, a remporté récemment la médaille d'argent des championnats provinciaux, dans la catégorie « apprenties ».

À l'évidence, les filles, qui s'entraînent 12 h par semaine, ont un tout autre niveau que leurs pères, qui ont découvert à la dure les exigences de ce sport méconnu, souvent caricaturé, voire méprisé.