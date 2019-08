En mode digestif, Saputo pense aux végétaliens

« On se donne deux ans pour revenir à notre ratio habituel grâce aux profits et aux liquidités que l'on va générer. Mais on est présentement dans un mode digestif », a convenu le PDG Lino Saputo, à l'issue de la rencontre avec les actionnaires.

« Avec Dairy Crest, on dispose maintenant d'une entreprise qui produit du cheddar vieilli de 18 mois, 3 ans et 5 ans, des fromages qui ont donc une valeur ajoutée. Ce sont des marques fortes au Royaume-Uni, mais qui ont un très bon potentiel pour les marchés d'exportation », souligne Lino Saputo.

Lino Saputo affichait aussi, hier, un bel optimisme par rapport au retour de son entreprise sur le marché européen après une première incursion non concluante au milieu des années 2000 à la suite d'acquisitions en Angleterre et en Allemagne.

« Les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne totalisent 68 % des exportations mondiales de produits laitiers. On a une bonne présence sur ces marchés et on va s'en servir comme plateforme pour nos exportations. »

- Lino Saputo Jr., PDG de Saputo