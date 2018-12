Bombardier: obsession des liquidités et inquiétude de la dette

Jean-Philippe Décarie

La Presse La Presse

(New York) Des investisseurs institutionnels, de gros actionnaires, des analystes financiers, des banquiers et des créanciers de Bombardier ont eu droit hier à New York à une présentation - assortie d'une soixantaine de tableaux et de graphiques - de chacun des responsables des différentes divisions de Bombardier, dont évidemment son PDG Alain Bellemare et son chef de la direction financière John Di Bert, les deux vedettes de l'évènement.