Crise d'Oka, prise deux?

C'est un geste de réconciliation comme on en voit peu au Québec.

À vrai dire, on n'avait encore jamais vu ça.

Pour la première fois de notre histoire, un promoteur immobilier a décidé de restituer à une communauté autochtone une partie de ses terres ancestrales.

Et pas n'importe lesquelles : on parle ici de la plus célèbre pinède de la province... celle qu'un maire s'est obstiné à vouloir raser, en partie, pour agrandir un terrain de golf.

C'était il y a 29 ans. La pinède était, bien sûr, l'épicentre de la crise d'Oka. On ne pourra jamais effacer de notre mémoire collective la tension, les barricades, les Warriors masqués, le policier tombé sous les balles, l'armée appelée en renfort.

La crise a marqué les esprits. Mais si l'onde de choc a été ressentie dans tout le Québec, nulle part ne l'a-t-elle été avec autant d'intensité qu'au sein même de la communauté mohawk de Kanesatake.

Les Mohawks ont peut-être remporté une victoire, à la fin de cet été brûlant de 1990, en forçant le maire d'Oka de l'époque, Jean Ouellette, à renoncer à son projet fou d'expansion du golf municipal.

Mais à quel prix ?

Pour eux, les lendemains de crise ont été durs. La communauté s'est entredéchirée. Les négociations avec Ottawa - qui a reconnu en 2008 que leurs terres n'auraient jamais dû être vendues à des colons blancs - ont traîné en longueur.

C'est dans ce contexte qu'un riche propriétaire terrien de la région, Grégoire Gollin, entend céder 60 hectares de la pinède au conseil de bande de Kanesatake. L'équivalent de deux parcs La Fontaine, à Montréal.

« En tant que citoyen, je n'ai pas à attendre après le gouvernement pour contribuer à la réconciliation », a-t-il expliqué à La Presse canadienne.

M. Gollin espère aussi vendre 150 hectares de terrains supplémentaires au gouvernement fédéral, afin que ce dernier puisse les restituer aux Mohawks.

C'est une excellente nouvelle, qui n'a peut-être pas reçu toute la couverture médiatique qu'elle méritait.

Je m'attendais donc à vous raconter une histoire réjouissante lorsque j'ai appelé le maire d'Oka et le grand chef de Kanesatake pour en savoir davantage.

Stupéfaction : le premier a brandi le spectre d'une nouvelle crise d'Oka ; le second a évoqué la possibilité de se faire battre à coups de bâton de baseball.

Bref, la belle histoire dérape. Dangereusement.

Comment a-t-on pu en arriver là ?

***

Les tensions couvaient depuis un bon moment entre le maire Pascal Quevillon et le grand chef Serge Simon.

Des tensions provoquées, comme toujours, par des projets de construction immobilière sur des terres revendiquées par les Mohawks.

Ces derniers temps, les deux élus ont pris l'habitude de communiquer par l'intermédiaire de... mises en demeure.

C'est vous dire à quel point leurs relations se sont refroidies, eux qui se sont donné une poignée de main historique, il y a quatre ans, lors du 25e anniversaire de la crise d'Oka.