Un tout petit, petit bikini

Les Britanniques capotent sur Love Island depuis cinq saisons déjà. Chez les snobs comme les aficionados de culture pop, chez les jeunes comme les plus vieux, cette téléréalité sucrée et salée crée, paraît-il, une dépendance immédiate.

Le but du jeu ? Faire progresser sa « relation amoureuse » jusqu'à la grande finale. Ça paraît simple, sauf que de la chair fraîche - mais toujours ferme - débarque presque quotidiennement dans ce coin de paradis et de silicone, ce qui renouvelle sans cesse le bassin de concurrents. Un Tinder en direct, quoi. Fidji, vidi, vici.

Imaginez Occupation double, mais à Fidji, dans une immense villa « instagrammable » et dans un maillot fluo trop serré. Sur cette île de l'amour, pas de tataouinage. Les célibataires sexy se mettent tous en couple au premier jour et dorment immédiatement sous la même couette, ainsi que sous le regard de millions de téléspectateurs. Pas le temps d'établir ses coups de coeur ou d'afficher son top 3. Le fin Renaud ne triperait pas sur ces limitations de papillonnage.

Les candidates de la version américaine de Love Island, qui a débuté mardi sur les réseaux CBS et CTV

La version américaine de Love Island a accosté sur les réseaux CBS et CTV mardi soir avec ses extensions capillaires et son bronzage du New Jersey. La téléréalité passera cinq soirs par semaine, du mardi au samedi à 20 h, jusqu'au 7 août. Une telenovela qui n'usera pas prématurément vos cellules cérébrales, ou, comme dirait mon père : Einstein n'est pas en danger.

Les premiers épisodes de Love Island n'ont pas cassé la baraque, même pour moi, un vrai fan du genre « téléréel » qui ai vu toutes les saisons d'Occupation double et de Loft Story par plaisir, et non par obligation professionnelle.

Les 10 premiers cobayes américains de Love Island ont tous moins de 30 ans et pas l'ombre d'un mini-bourrelet. Les cinq dames ne paradent qu'en bikini « all day, every day », pour paraphraser Olivier Primeau, notre stratège en comportement de plage.

Et pas de discrimination corporelle : les messieurs ne portent pas plus de tissu qu'elles, question de faire prendre l'air à leurs pectoraux. Mais contrairement à Occupation double, les participants de Love Island ne sortent jamais de leur cage dorée pour un saut en bungee (allô, Maude) ou une adoption d'éléphanteau en Afrique (salut, Jonathan).

Ils se lèvent, se brossent les dents, prennent un bain de soleil, soulèvent des poids, mémèrent contre telle ou telle personne, prennent un bain de piscine, s'embrassent et se maquillent pour retourner à la piscine en soirée. La production ne leur fournit que deux consommations d'alcool par jour.