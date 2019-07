L'été, c'est fait pour angoisser

Après la terrifiante minisérie Tchernobyl de HBO et Super Écran, la révoltante When They See Us de Netflix et l'oppressante troisième saison de The Handmaid's Tale offerte sur Bravo, Crave et Club illico, j'ai été enseveli cette semaine par Years and Years de HBO, que Super Écran relaiera à partir du dimanche 14 juillet à 22 h.

C'est excellent, mais pas jojo du tout. Years and Years, Année après année en version française, s'inscrit parfaitement dans cette vague d'émissions catastrophes aux propos très durs, qui ne se consomment pas en rafale à moins de vraiment triper sur la tachycardie et l'anxiété généralisée.

À la façon de Black Mirror, Years and Years nous transplante dans un futur très rapproché, à Manchester et à Londres. Nous y suivons une famille tricotée serré, les Lyons, sur une période de 15 ans, soit de 2019 à 2034.

Il y a quatre enfants Lyons, tous dans la fin trentaine, début quarantaine : un conseiller financier, un fonctionnaire municipal, une mère de famille monoparentale et une activiste globe-trotter. Cette portion de Years and Years, qui explore leurs liens familiaux complexes, s'apparente à This Is Us. Et attendez de voir ce que le mot « trans » signifie dans cette dystopie.

Le plus intéressant, c'est ce que l'avenir réserve aux Lyons. Sur la scène politique, une dame au franc-parler, Vivienne Rook (formidable Emma Thompson), génère de l'attention médiatique par ses déclarations controversées. Elle a sacré dans un débat télévisé et déclaré qu'elle se crissait du conflit israélo-palestien, pourvu que les citoyens britanniques se sentent bien dans leur pays.

Vivienne Rook divise l'opinion publique. Certains la trouvent rafraîchissante, parce « qu'elle dit ce qu'elle pense, OK ». D'autres craignent ses interventions hyper populistes et nationalistes, qui alimentent la xénophobie et l'intolérance ambiantes.

Le monde dans lequel évoluent les Lyons tourne de moins en moins rond. Donald Trump décroche un deuxième mandat. Les États-Unis s'engagent dans un bras de fer nucléaire avec la Chine. L'extrême droite grimpe dans tous les sondages. L'Ukraine expulse des dizaines de milliers de ses citoyens, ce qui provoque une crise de réfugiés au Royaume-Uni.

On regarde Years and Years et on se dit : oui, il s'agit de fiction, mais ce n'est pas exagéré. Les évènements dramatiques montrés dans les deux premiers épisodes (sur un total de six) pourraient vraiment se produire d'ici quelques années.

Je ne divulgâcherai rien ici, rassurez-vous.