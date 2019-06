Tirelire, combines et thérapie

Avec 14 citations au prochain gala des Gémeaux, une de moins que District 31, M'entends-tu ? résonne encore plus fort. Et c'est amplement mérité.

« Tout était tough. On essayait plein de choses. C'était nouveau pour tout le monde et tout le monde était stressé », se souvient-elle.

Dans la finale de M'entends-tu ?, Ada concluait enfin sa thérapie de gestion de la colère. Trente secondes plus tard, boum, elle croisait Keven (Victor Trelles Turgeon), l'ex-copain violent de Carolanne. Incapable de contrôler sa rage, Ada a tenté de trancher le pénis de Keven, ce qui a) l'a conduite en prison et b) lui a fait perdre ses deux meilleures amies, Fabiola (Mélissa Bédard) et Carolanne (Eve Landry), épuisées par ses sautes d'humeur violentes.

Non mais, quel personnage riche que cette pauvre Ada. Autant elle est loyale, rigolote et aimante, autant elle peut être cruelle, égoïste et méchante. « C'est une dichotomie que nous portons tous, je crois », pense Florence Longpré.

Meilleure nouvelle : la maman d'Ada, la multipoquée Bianca (Isabelle Brouillette), conserve sa place - et ses clients fidèles - dans le deuxième chapitre de M'entends-tu ?, dont le tournage démarre à la mi-juillet dans les quartiers montréalais de Pointe-Saint-Charles et Verdun.

« La deuxième saison, c'est la continuité de la première. Dans l'esprit, dans l'humour, dans la dureté du propos, dans l'authenticité et dans la poésie de la musique. C'est une série où l'on ne regarde pas les personnages de haut et où on ne les met pas sur un piédestal non plus. »

- Charles-Olivier Michaud, réalisateur

La peu bavarde Carolanne obtiendra plus de temps d'antenne dans le prochain chapitre, tout comme ses parents carencés. Et alors que seule Fabiola occupait un véritable emploi, celui de caissière chez Burrito Burrito, Ada et Carolanne débarqueront elles aussi sur le « marché du travail ».

Début décembre, M'entends-tu ? a été écorché par des militants qui ont décrié la transphobie véhiculée par Pretzel, le personnage « régressif » de prostituée toxicomane campé par Christian Bégin. Selon ces militants, le rôle aurait dû être confié à une actrice trans.

« Nous avons parlé avec les gens qui ont été heurtés et nous avons essayé de les écouter le plus possible. Nous étions même d'accord avec certains de leurs points. Oui, il y a eu certaines maladresses de notre part, mais nous étions bien fières de ce personnage-là. C'était peut-être cliché, mais ça existe. Notre lunette, c'était la pauvreté », détaille Florence Longpré, qui habite dans Hochelaga-Maisonneuve et qui y côtoie une faune bigarrée au quotidien, pas nécessairement celle qui s'installe dans les nouveaux condos du quartier.

Florence Longpré sait comment M'entends-tu ? se bouclera, idéalement au terme d'une troisième et ultime saison. Non, il ne s'agira pas d'une conclusion Cendrillon où les trois copines débouleront à Las Vegas pour chanter « Tu pues du bat » avec Céline Dion. « Il y a des petites victoires et des choses qui ne se règlent jamais », glisse Florence Longpré.